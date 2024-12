Nga Mero Baze

Protesta e partisë së Ilir Metës para zyrave të SPAK-ut u braktis nga të gjitha palët.

Fillimisht, u braktis nga vetë partia e Ilir Metës dhe ish-partia e tij, LSI. Asnjë eksponent i njohur i LSI-së apo Partisë së Lirisë nuk denjoi të shkonte, përveç 10-15 nëpunësve që Ilir Meta ka lënë në parti.

Në fakt, nuk ka shumë logjikë të kërkosh arsye pse është braktisur protesta, pasi ka më shumë logjikë të mendosh që nuk ekziston më fuqia e partisë që kishte Ilir Meta kur ishte jashtë pushtetit.

Pra, vetë LSI-ja dhe më pas Partia e Lirisë, kanë filluar të reflektojnë se beteja me SPAK nuk bëhet para godinës së SPAK-ut, por brenda godinës së saj. Dhe aty brenda nuk kanë shumë qejf të hyjnë.

Por ajo që është interesante është se PD-ja e Berishës, e cila ka pasur zakon që furnizonte me “ushtarë” Ilir Metën sa herë ai shpallte protesta, si ajo e “popullit të 2 Marsit”, nuk i ofroi asnjë ushtar këtë herë, ndërkohë që Meta i është bashkuar betejave të Berishës kundër SPAK-ut.

Dhe këtu ka zhvillime të reja. Berisha është në hall se si të gjejë një pozicion komod kundër SPAK-ut. Për shembull, kontrolli ndaj të afërmve të Veliajt njëherë e quajti sukses të Belindit, që ka protestuar 4 muaj para Bashkisë, pastaj sukses të Ramës që e ka bërë “kurban”.

Por nuk i ngjit as njëra, as tjetra. Nëse do t’i lërë meritat protestave para Bashkisë, i bie që SPAK është i dirigjuar përmes protestave, dhe atëherë s’ka kuptim pse ka braktisur protestën para SPAK-ut të Ilir Metës. Nëse mbron tezën që SPAK-un e komandon Rama, atëherë i bie që ka bërë kot protesta para Bashkisë, por duhet të bënte ndonjë pazar me Ramën.

Akoma më në hall duket ndonjë portal që jeton me mëditjet e ministrave të Ramës, dhe atë që kanë caktuar si gazetar e gjen në çdo paradhomë ministri, apo në çdo vdekje apo ditëlindje ministrash. Pasi është vetëshpallur opozitar dhe është vetëdeklaruar se mbështet edhe SPAK-un, edhe Berishën, ai për të justifikuar mëditjet e qeverisë, sqaron çdo ditë Berishën se atë e manipulon Erion Veliaj kundër SPAK-ut, se përndryshe ai, Berisha është me SPAK-un, por nuk e kupton. Kështu, nuk duket spiun i socialistëve brenda Berishës dhe justifikon lekët që merr nga socialistët.

Eshtë e njëjta skemë si ka vepruar me të gjithë ata që përfundonin në SPAK, përfshirë ministrat e Ramës. U merrte lekë dhe dosje, duke i përdorur kundër njëri-tjetrit, derisa përfundonin në SPAK. Pastaj ç’fat të kenë. Njësoj si tani me Berishën.

E përbashkëta e gjithë këtyre akrobacirave është fakti që kanë kuptuar se SPAK nuk varet as nga ata, as nga Rama, as nga Berisha, dhe mund t’u bëjë gjëmën të gjithëve. Kjo vlen edhe për socialistët në luftërat brenda tyre.

Për ta kuptuar këtë, po bisedoja këto ditë me një koleg timin të vjetër, gazetar prej vitit 1990, rreth detajeve nga festa zyrtare e 28 nëntorit në Pallatin e Brigadave.

Kemi që nga 1991 që shkojmë në atë festë. Mbaj mend që dy vitet e para, të gjithë mblidheshin rreth ambasadorit amerikan. Ai ishte në qendër të vëmendjes së festës.

Pastaj, befas, u bë i rëndësishëm ambasadori grek, se jepte viza. Të gjithë politikanët në festë përpiqeshin të takonin “rastësisht” atë.

Pastaj dolën vizat Shengen dhe u bë i rëndësishëm ambasadori italian, se jepte viza dyvjeçare.

Pastaj u hoqën vizat fare dhe iu rikthye rëndësia ambasadorit amerikan. Me fillimin e Reformës në Drejtësi, rëndësia e tyre u shtua.

Në këtë festë, këtë vit, të gjithë ndiqnin me sy ku ishte Altin Dumani dhe bënin sikur u binte rruga andej për t’i folur, edhe pse nuk kishte fare ambasador amerikan.

Kjo është arsyeja që të gjithë “luftëtarët anti-SPAK” po reformohen dhe po përpiqen secili të shikojë hallin e tij.