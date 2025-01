Ambasada e SHBA-ve në Tiranë njofton se më 23 dhjetor 2024, Akti i Reformës së Vendeve Kandidate të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit u kthye në ligj, duke fuqizuar Korporatën e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) për të sjellë mjetet e saj të zhvillimore në një grup vendesh gjithnjë e më të larmishëm.

“Bordi Drejtues i MCC-së përdori këtë autoritet të ri për të përzgjedhur Shqipërinë si të pranueshme për të zhvilluar një marrëveshje kompakte të krijuar për të ndihmuar vendin të ulë nivelin e varfërisë përmes rritjes ekonomike”, theksohet në deklaratën e shpërndarë sot (8 janar).

Më tej shpjegohet se Shqipëria u zgjodh në vlerësim të historisë demokratike të vendit, përpjekjeve të institucioneve të saj për të luftuar korrupsionin dhe për të mbështetur sundimin e ligjit, si dhe sfidat e vazhdueshme zhvillimore me të cilat Shqipëria vazhdon të përballet.

“MCC dhe qeveria shqiptare do të punojnë në bashkëpunim me organizatat dhe komunitetet lokale për të identifikuar kufizime të qenësishme që pengojnë rritjen ekonomike në Shqipëri. Kjo analizë bashkëpunuese, e drejtuar nga të dhëna, do të ofrojë informacion për hartimin e një programi. Madhësia dhe përmbajtja e programit përfundimtar varet nga puna analitike e bërë në partneritet mes MCC dhe qeverisë shqiptare, disponueshmëria e fondeve dhe miratimi i programit të propozuar nga Bordi Drejtues i MCC. MCC dhe ambasada presin me kënaqësi të punojnë ngushtë me qeverinë shqiptare për të nisur procesin për marrëveshjen e zhvillimit. Përzgjedhja nuk garanton që Shqipëria do të përfitojë një program kompakt. Bordi i MCC-së do të vazhdojë të kërkojë prova të zhvillimit të suksesshëm të programit kompakt dhe angazhimit të vazhdueshëm të Shqipërisë ndaj kritereve të kualifikueshmërisë të MCC-së”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Legjislacioni, i cili rezultoi nga një përpjekje ndërpartiake, zgjeron grupin e vendeve kandidate të MCC me 33 vende dhe e pozicionon agjencinë për t’u angazhuar më thellë në rajone të ndryshme anembanë botës. Kjo reformë përfaqëson një ndryshim historik që rrit misionin dhe ndikimin e agjencisë. Dje, MCC publikoi edhe skedat e rezultateve për këtë grup të ri vendesh.

“Kriteret rigoroze të kualifikueshmërisë së MCC-së dhe procesi i përzgjedhjes konkurruese krijojnë një nxitje të fortë për vendet që të reformojnë politikat e tyre edhe përpara se të shpenzohet një dollar i vetëm nga programi – i referuar si “Efekti MCC”. Vendet në mbarë botën po përdorin skedën e rezultateve të MCC-së si një udhërrëfyes për politikat dhe reformat institucionale për t’u kualifikuar për financim nga MCC dhe për të identifikuar se ku nevojiten përmirësime për të nxitur rritjen ekonomike”, sqarohet po aty për procedurat.

“MCC ka një model të provuar për zbutjen e varfërisë duke nxitur rritjen ekonomike dhe qeverisjen e mirë, dhe duke krijuar mjedise të favorshme për investimet e sektorit privat,” tha CEO e MCC, Alice Albright. “Akti i Reformës së Vendit Kandidat të MCC-së do të sjellë diversitet gjeografik, do të shtojë “Efektin MCC” dhe do të na lejojë të trajtojmë shkallët në rritje të varfërisë aty ku janë. Ne parashikojmë ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme në çdo cep të botës, teksa shikojmë drejt njëzet viteve të ardhshme të MCC-së.”

Dhe në fund shpjegohet qëllimi i modelit dhe zbatimi i tij në rang botëror:

“Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit është një agjenci zhvillimi e pavarur e qeverisë amerikane që punon për të ulur varfërinë globale përmes rritjes ekonomike. Krijuar në vitin 2004, MCC ofron grante të kufizuara në kohë që bashkojnë investimet në infrastrukturë me reformat e politikave dhe ato institucionale për vendet që përmbushin standardet rigoroze për mirëqeverisje, luftën kundër korrupsionit dhe respektimin e të drejtave demokratike”.