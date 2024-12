Nga Artur Ajazi

I janë sulur Ogerta Manastirliut dhe nuk po i shqiten. E akuzojnë, e kritikojnë, i kërkojnë me britma dhe dhunë “dorëheqjen”, largimin nga detyra e saj si ministre e Arsimit, dhe kaq. Nuk kanë arsye dhe shkaqe të cilat të bindin se, kanë të drejtë kur kërkojnë largimin. Ministria e Arsimit Ogerta Manastirliu, mbetet ndër ministrat më aktivë që ka qeveria Rama.

Arsimi në vitet e fundit, ka ndërmarrë reforma të rëndësishme, që kanë sistemuar dhe perfeksionuar strukturat dhe format e mësimdhënies. Shkollat tona sot, ku 90 per qind e tyre janë krejt të reja, shërbejnë si objekte dhe godina ku merren dije, dhe ku stafe të kualifikuara mësuesish kontribojnë në misionin e tyre sa delikat aq edhe vendimtar në edukimin e brezave të rinj. I janë sulur Ogertës, por në fakt i janë sulur sistemit arsimor, të cilin duan ta kthejnë në vitet e qeverisjes së tyre, ku mësuesi ishte kthyer me dhunë në militant të PD, dhe ku mësuesit ishin kthyer në roje “vreshti” në shkolla.

Sot shkollat e sistemit 9-vjeçar dhe të mesëm, janë godina dijesh dhe formimi për nxënësit, pasi atyre nuk u mungojnë laboratorët, dhe logjistika e nevojshme e konkretizimit të çdo lënde mësimore. Të akuzosh ministren e Arsimit sot për “defekte, mangësi, dhe mungesë të zbatimit të rregulloreve në shkolla”, dhe ti kërkosh asaj “dorëheqjen” pasi kështu i teket Berishës duke ndërsyer Zhupën dhe Bardhin kundër saj, kjo natyrisht mbetet e turpshme. Rritja e pagave për mësuesit, rritja e investimeve dhe planet e rritjes së investimeve edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm, tregon interesimin e kësaj qeverie, dhe të vetë kryeministrit Edi Rama për sektorin më delikat që edukon brezat e rinj.

Interesi i Zhupës, Bardhit dhe çdo sejmeni të Berishës, mbetet vendosja e “shkopinjve nën rrota” të çdo iniciative dhe interesimi për arsimin, për këtë sektor kaq të rëndësishëm për vendin. Rritja dhe edukimi në shkolla i brezit të ri, mbetet ndër meraqet dhe prioritetet e kësaj qeverie, pasi lidhet me të ardhmen e vendit.

Afrimi i Shqipërisë me Bashkimin Europian, si dhe situata më e fundit që lidhet me hapjen e kapitujve të negociatave, gjë e cila shpejton anëtarësimin në BE, e rrit motivimin e qeverisë Rama sidomos për arsimin. Kjo për faktin sepse arsimi, mbetet “nyja Gordiane”, që siguron të ardhmen e një vendi, për breza të edukuar dhe arsimuar. Ndaj mendoj se skenari i Berishës për “dorëheqjen” e Ogertës ka dështuar, ashtu siç ka dështuar çdo përpjekje e tij për të destabilizuar vendin dhe penguar procesin e zhvillimit dhe integrimit të Shqiperisë.