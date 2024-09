Nga Mero Baze

Gazment Bardhi ka kuptuar rrezikun që Berisha mund t’i keqpërdorë duke përdorur “Primaret” si mekanizëm për zhvlerësimin e tyre në orët e fundit para hartimit të listave. Me këtë rast po ngre alarmin që “primaret” të mos keqpërdoren për të destabilizuar PD, duke pasur parasysh të mos thellojnë dhe më tej ndarjet brenda tyre.

Në fakt “primaret” e PD nuk janë zgjedhje dhe as ndonjë zgjidhje për të gjetur kandidatin më të mbështetur. Ato nuk kanë lidhje me primaret që bëjnë partitë në SHBA, pasi aty votuesit janë të hapur të jenë gjithë qytetarët, të majtë e të djathtë, votues dhe të partive kundërshtare, dhe tregon realisht mbështetjen që ke në popull dhe jo në struktura të partisë.

Në struktura të partisë, dihet që mbështetës kanë ata që janë besnikë të kryetarit. Mbështetja në struktura të partisë nuk të bën doemos fitues. Ajo është e nevojshme, por kurrë e domosdoshme për të fituar. Madje me ato probleme izolimi që ka PD, strukuarat janë problem më i madh i saj, pasi janë epiqendra e izolimit të saj.

Të çosh njerëz që vijnë me një mendim përtej kryetarit apo akoma më shumë nga shoqëria civile e t’i hedhësh në nofullat e strukturave militante të parties, është sikur t’i përdoresh ata, si ushqim për qentë.

Thjesht do t’i shqyejnë.

Në këtë aspekt, shqetësimi i Bardhit është jo vetëm real, por dhe i drejtë sa i takon objektivave të shpallura të PD për të qenë parti fituese.

Problemi që ka Bardhi është që bën sikur nuk e kupton që Berisha nuk do të jetë fitues i zgjedhjeve, por fitues në partinë e tij, pra të garantojë karrigen me ushtarë besnikë dhe së dyti, që të vazhdojë të pranojë mekanizmin e primareve si “mekanizëm demokratik” për zgjedhje të kandidatëve.

Votimet në parti janë të vlefshme vetëm kur zgjidhen drejtues strukturash që do drejtojnë partinë, jo kur zgjedh kandidatë që duhet të tejkalojnë rrethin e partisë. Edhe sikur primaret të bëheshin të rregullta, produkti i tyre sa i përket kandidatëve për deputetë apo për kryetarë bashkish, është produkt ngushtësisht politik.

Mendo që në PD nuk numërohen as votat dhe nuk ka as proces normal votimi, kështu që as ata që zgjidhen në struktura nuk i nënshtrohen garës, e jo më këta që i çojnë në primare për t’u prerë kokën.

Ka vetëm një shpresë që nuk duhet humbur. Ndoshta i duheni Berishës dhe nuk u eliminon. Por nuk keni asnjë shpresë t’i eliminoni Berishës mekanizmat që ai përdor për të pasur ata që i duhen poshtë vetes.

Ato nuk janë primare, janë mekanizma të “Primarit” për t’u ndjerë i sigurtë në karrigen e vet.