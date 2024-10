Fjalimi mbresëlënës i përfaqësueses së Izraelit në OKB – Miriam Novak, në Asamblenë e Përgjithshme të veçantë të OKB-së:

“Zonja dhe zotërinj,

Siç e dini, për dy mijë vjet kemi jetuar mes jush, duke ju ofruar dijet, zbulimet dhe shpikjet tona. Tetëdhjetë vjet më parë, Europa, e drejtuar nga Gjermania, ndërmori një spastrime etnike dhe shkatërroi pothuajse të gjithë hebrenjtë që jetonin në të. Francezë, belgë, holandezë, norvegjezë, hungarezë, sllovakë, polakë, lituanezë, ukrainas – të gjithë ndihmuat fashistët. Vratë të paktën 6 milionë hebrenj, përfshirë foshnje. Secili prej tyre mund të kishte sjellë në botë fëmijë, nipër e stërnipër, kështu që numri i të vrarëve mund të shumëfishohet katër ose pesë herë.

Dhe tani, kur sërish po plaçkiten, rrihen dhe vriten hebrenjtë në të gjitha shtetet tuaja, dhe gjykatat tuaja po lirojnë vrasësit, na thoni se nuk kemi të drejtë të mbrohemi? Nuk kemi të drejtë të paralajmërojmë armiqtë tanë se do të kundërpërgjigjemi ndaj një spastrimi të ri etnik me një goditje më të fortë?

Ndoshta mund të përmendni ndonjë komb tjetër, shkatërrimi i të cilit kërkohet kaq shumë nga komuniteti juaj ndërkombëtar i ri, i drejtuar nga Irani…! Dhe përse? Për dy mijë vjet kemi jetuar mes jush, duke ju ofruar dijet, zbulimet dhe shpikjet tona. Ju kemi dhënë alfabetin, Biblën, Maria e Virgjëra, Jezu Krishtin, të dymbëdhjetë apostujt, Spinozën, Disraelin, Kolombin, Njutonin, Nostradamusin, Heinen, Mendelssohnin, Ajnshtajnin, Frojdin, Landauin, Gershwinin, Offenbachin, Kafka, Lombrosin, Mahlerin, Marcel Marceau, Yehudi Menuhin, Stephen Zweig, Arthur Miller, Stanley Kubrick, Irving Berlin, dhe mijëra të tjerë shkencëtarë dhe mësues.

Imagjinoni sa gjenitë të tjerë mund të kishin lindur nga milionat e hebrenjve që u vranë nga ju, dhe pastaj nga fëmijët, nipërit dhe stërnipërit e tyre. Por ata gjenitë që ende nuk kishin lindur, u zhdukën përgjithmonë në krematoriume, në sinagogë të djegura dhe varre masive. A mendoni vërtet se vendimet, bojkotet dhe sanksionet tuaja mund të na kthejnë në dhomat e gazit?

Jo, zonja dhe zotërinj!

Pas dy mijë vitesh mes jush, na është dashur të përshtatemi me ju dhe të mësojmë jo vetëm gjuhët tuaja, por edhe disa aspekte të psikologjisë tuaj. Përndryshe, si do të mbijetonim në Persi pa tradhtinë perse? Në Spanjë pa mizorinë spanjolle? Në Gjermani pa nënshtrimin gjerman ndaj disiplinës? Në Francë pa lakminë franceze? Në Poloni pa arrogancën polake, dhe në Rusi pa mallkimet dhe zakonet gjyqësore ruse?

Prandaj, do t’ju them me sinqeritet: Po, ne nuk jemi engjëj. Mes nesh ka pasur mashtrues dhe gangsterë ndërkombëtarë: Lansky, Madoff dhe Epstein, hajdutë, plaçkitës dhe aventurierë. Por kurrë nuk ka pasur një Hitler hebre apo një Stalin hebre. Kurrë nuk kemi krijuar zinxhirë nga veshët e njerëzve, as nuk kemi ngrënë mish njeriu.

Ne krijuam gjëra që ndryshuan botën për mirë: ujitjen me pika, procesorët Intel, kompjuterin më të vogël me ADN në botë dhe dhjetëra shpikje të tjera të mrekullueshme.

Ne përfaqësojmë vetëm 0.2% të popullsisë së botës, por kemi fituar 32% të çmimeve Nobel.

Zonja dhe zotërinj, nëse vazhdoni të na urreni dhe dëshironi zhdukjen tonë të plotë nga toka, filloni me veten tuaj.

Dhe tani, siç thonë këtu në Amerikë, kam lajme për ju: Pasi të krishterët, është radha e myslimanëve të heqin dorë nga antisemitizmi. Zoti do t’ju ndihmojë të shpëtoni nga urrejtja ndaj hebrenjve, siç ndihmoi njerëzimin të shpëtojë nga murtaja, antraksi, kolera dhe koronavirusi.

Pra, zonja dhe zotërinj, qëllimi ynë është që të përparojmë njerëzimin nga barbarizmi në një kulturë të vërtetë. Kjo është misioni ynë dhe do ta vazhdojmë pavarësisht gjithçkaje që na ka ndodhur!”

“Po, edhe nëse kemi armë gjenetike, të përmbyllura, bërthamore, tektonike, kozmike apo të tjera mbrojtëse, kjo nuk është çështja juaj, nëse na lejoni apo jo t’i posedojmë. Për ne, është gjithsesi e njëjtë.

Një nga themeluesit e shtetit tonë, Ze’ev Jabotinsky, ka thënë dikur: ‘Nëse ju pëlqen apo jo, kjo nuk ka rëndësi për ne. Ne erdhëm para jush dhe do të dalim pas jush.’”

“Dhe tani, si përfundim, dua t’ju them me gjithë sinqeritetin tim: Ne nuk do të tërhiqemi, nuk do të dorëzohemi dhe nuk do të pranojmë asnjë formë dhune apo diskriminimi ndaj nesh. Për dy mijë vjet kemi mbijetuar mes jush, kemi përballuar padrejtësitë dhe mizoritë më të mëdha, por kurrë nuk e kemi humbur qëllimin dhe misionin tonë. Dhe, ashtu siç kemi bërë gjithmonë, do të vazhdojmë të kontribuojmë në përparimin e njerëzimit, përmes dijeve, shpikjeve dhe krijimeve tona.

Dhe sa për antisemitizmin tuaj të pandalshëm, më lejoni t’ju them një gjë të fundit: koha ka treguar se çdo përpjekje për të na shkatërruar ka dështuar, dhe kështu do të ndodhë edhe tani. Izraeli dhe populli hebre do të qëndrojnë, do të mbijetojnë dhe do të lulëzojnë. Dhe, në fund, historia do të gjykojë se kush qëndroi në anën e drejtë të së vërtetës.”

Ky ishte fjalimi i përfaqësueses së Izraelit në OKB, një thirrje e fuqishme për drejtësi, dinjitet dhe vetëmbrojtje në kohë të vështira.