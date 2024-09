Nga Artur Ajazi

Eshtë e vërtetë që muajt e fundit, janë rritur ndjeshëm forca zbuluese dhe ajo goditëse edhe në rradhët e uniformave blu. Aq sa është e vërtetë se, vetëm tani dhe kurrë më parë, nuk ka ndodhur që, drejtësia të hetojë, zbulojë, arrestojë dhe gjykojë, shefa rendi, komisariatesh, dhe drejtorë policie. Më të zellshmit në turravrapin e akuzave dhe denoncimeve ndaj zyrtarëve dhe drejtuesve të Policisë së Shtetit, çuditërisht po duken opozitarët. Janë ata, që në gjithë këto vite demokraci, dhe veçanarisht në vitet e gjata të qëndrimit në opozitë, ç’nuk i kanë bërë uniformave të shtetit, veçanarisht atyre blu. Më i zellshmi dhe më i fundit që doli dhe ç’nuk tha për Policinë e Shtetit, ishte Gaz Bardhi.

Njeriu simbol i “luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar” në PD-në e Berishës. Bëri “pis” në Parlament , një drejtues policie, ashtu siç ka bërë “pis” në 2 vite rresht porthuajse gjithë shpurën drejtuese të saj. Gazi mbahet si “gjurmues i suksesshëm”, dhe në Parlament nxorri “kode dhe biseda mes krimit dhe drejtuesve të policisë”, duke harruar dhe bërë lëmsh, data, muaj, vite dhe emra. I vetmi motiv që Gazi, Saliu, Muli, apo dhe të tjerë, që po i shtyn të bëjnë “pis” me akuza idioteske Policinë e Shtetit, mbetet ajo e “demotivimit të saj”. Ata harrojnë se, nuk është më 1996, apo 1997, apo dhe 2005. Sot Policia e Shtetit, ndryshe nga koha kur qeveriste Partia Demokratike, mbetet korrekte dhe e palëkundur në zbatimin e ligjit dhe rregulloreve funksionale të atij institucioni.

Gazi harron se, 28 vite më parë , policia e Berishës e krijuar si “levë qorre në duart e pushtetit”, nuk zbatonte as ligjin dhe as rregolloren e saj. Ajo shëtiste dhe godiste vetëm kundërshtarin politik. Në kohën e “babait shpirtëror” të Gazit, policia ishte e mbushur me militantë, që rrinin me golfe akreliku dhe xhupa të zinj, që vinin vërdallë godinave të Partisë Socialiste për të grushtuar dhe marrë peng, ndonjë militant socialist që shante dhe akuzonte Berishën. Gazi harron se, gjithë trupa policore në kohën e Berishës, ishte totalisht në shërbim të interesave të Berishës, familjes dhe klanit të tij, dhe që drejtonte në mënyrë skandaloze institucionet e shtetit.

Gazi harron se, policia e Berishës ndryshe nga kjo Polici e Shtetit që është sot, ishte sa e paaftë aq e kriminalizuar, dhe merrej jo me goditjen e krimit, por me shoqërimin e mauneve të trafikut dhe kontrabandës nga Kakavija dhe Kapshtica, në Portin e Durrësit dhe portet e tjera të vendit. Ka dhe sot emra dhe drejtues të korruptuar dhe të lidhur me rrjetin e krimit të organizuar ?

Natyrisht ka, por ndryshimi qëndron në faktin se, sot ata hetohen, arrestohen dhe dënohen. Ndryshe nga koha kur Berisha dhe berishët e tjerë, i mbanin ata të paprekur, i fshihnin në zyrat e shtetit, dhe sfidonin hapur institucionet e shtetit për ti hetuar dhe arrestuar. Policia e Shtetit sot është mishërimi i një institucioni të ngritur mbi baza të forta profesionalizmi. Reformimi i vazhdueshëm i strukturave të saj, mbetet vazhdimisht sfida kryesore, që ndikon fuqishëm në zbatimin e kritereve mbi emërimet, gradimet, dhe rritjen e forcës goditëse ndaj krimit, korrupsionit dhe fenomeneve të ndryshme negative që rrezikojnë rendin dhe sigurinë e qytetarit.

Ndaj, mos e bëni “pis” Policinë e Shtetit. Populli thotë një fjalë të madhe, “nuk digjet jorgani për një plesht”. Të korruptuar dhe të lidhur me krimin ka patur dhe do të ketë, por e rëndësishme është, ti zbulosh, hetosh dhe dënosh, dhe jo ti “mbulosh” krimet dhe vjedhjet e tyre.