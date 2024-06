Nga Arber Hitaj

Këndesi, sipas gjuhës shqipe është një shpend shtëpiak, ose mashkulli i pulës. Por ka dhe kuptim tjetër metaforik, një njeri që ngrefoset ose mendjemadh. Sipas gazetarëve me memorie këndesi ka qenë dhe pseudonim “poeti” me objektiv vetëm përdorimin e gjuhës si furçë për partinë, atë komuniste, të kuptohemi.

Këtë parentezë e bëra për të treguar se shumë elementë që kam vënë re së fundmi i lidhin rithemeluesit e rinj, me këndesat.

Fjala bie, kur një këndes dëgjon në një serial në Netflix se është një koncept narko shtet, këndesi shpërthen, eureka! Kur këndesi pyetet për detaje, nxjerr foton e filmit Narcos në Netflix. Gjeniale dhe brilante apo jo?

Me një vetësiguri ekstreme, këndesi vijon, jeta një telefilm është, dhe e mbyll me nënqeshje ironike, apo jo? Bosi i drogës i blen të gjithë, ndryshe nuk ka arsye për një njeri të thotë se në protestë ishin pak njerëz! Këndesat nuk e duan të vërtetën, dëshirojnë vetëm lavdërime, kjo rrit vetëbesimin dhe kështu mundet regjimi!

Një super ide brilantine që ende po diskutohet gjerësisht në grup është nga telenovelat turke që po bën namin Klani, “Çukur”, dhe “Rrugë e hidhur”, por për shkak se regjimi diktatorialo-narkos përgjon, madje censuron fort, ideja do të lançohet në një konferencë për mediat.

Këndesët i urrejnë librat. Shkollën e lartë e leximin. Me veten gjithmonë turfullonin, përse duhet? Pyetje me vend jepnin po përgjigje, sepse vetëm për një “intelektual” duhet të ketë nevojë partia, dy bëhen të rrezikshëm. Koha ka ecur, ka dalë youtube, librat janë vetëm për të bërë para, ose me saktë për t’i pastruar!

Koha e zgjedhjeve po afron, këndesat po bëhen gati për ta dërrmuar Edi Ramën me skenarë fiks si të filmave e telenovelave me pendito e tradhti.

Shumica po trajnohen duke ndjekur të gjitha serialet e Netflix, madje dhe me shënime. Por ka disa që janë më të thellë dhe intelektualë, po ndjekin edhe ato turke e greke disa! Me një nënqeshje ironike, këndasat kur ju konstaton se: jeta nuk është telenovelë ata po me një nënqeshje ironike therëse të përgjigjen: je gabim, si ke parë të gjitha seritë!