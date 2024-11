Obsesioni italian. Miqësia e tij me Xhorxhia Melonin, që në sytë e tij është “edhe më e bukur brenda se jashtë”. Sfida (e dështuar) në arenën e Koloseut me Mark Zuckerbergun, gladiatorin tjetër të mediave sociale globale. Takimi me Papa Françeskun në Vatikan. Dhe buqeta me lule e vendosur në qytetin e përjetshëm, mbi tumën ku në vitin 44 p.e.s. u dogj kufoma e Jul Cezarit, me atë shënim madhështor në latinisht: «Per aspera ad astra. Elon.”

Yjet që Elon Musk aspiron të arrijë “përmes vështirësive” janë (gjithashtu) ata të Bel Paese. Për njeriun më të pasur në botë, pothuajse një alter ego e Donald Trump, Italia është tashmë një obsesion i vërtetë. Tweet-i për të kërkuar largimin e gjykatësve që ndaluan procedurat e përshpejtuara për riatdhesimin e emigrantëve, është vetëm postimi i fundit që konfirmon vëmendjen e Elon Musk ndaj Italisë.

Nuk është hera e parë. Një muaj më parë, përsëri në ish-Twitter-in që bleu dhe në të cilin investoi edhe Unipol, Musk e kishte cilësuar si “të pakuptimtë” vendimin e Gjykatës së Romës për vendet e sigurta dhe kishte mbrojtur Salvinin në gjyqin për Open Arms: “Ai prokuror i çmendur duhet të shkojë në burg për gjashtë vjet”, shkroi ai.

Historia e Romës së lashtë e intrigon, spageti e kënaq, seriali televiziv “Roma” i HBO dhe BBC e magjeps, marrëdhëniet e tij me kryeministren mund të jenë të dobishme për të në marrëdhëniet me Brukselin. Dhe Italia, siç guxoi të thotë Tajani gjatë takimit të tyre, “është vendi më i mirë evropian në të cilin mund të investohet”.

Miliarderi vizionar që magjeps të djathtën Meloniane dhe tmerron shumë të majtën, po bën llogaritë e tij. Emisarët e Starlink, Tesla dhe SpaceX shpjegon pjesërisht pse Musk, i cili ka lindur njëmbëdhjetë fëmijë, nuk lodhet kurrë së thirruri, për të bindur italianët të ndryshojnë kurbën e lindshmërisë.

“Duhet të keni më shumë fëmijë”, kërkoi ai dhjetorin e kaluar nga skena e festës Atreju, ku u ngjit me një fëmijë mbi supe: “Italia është një vend i jashtëzakonshëm, por ndoshta lindshmëria është e ulët. Nëse një kompani duhet të investojë, pyet veten nëse do të ketë mjaftueshëm njerëz që do të punojnë…”.

Një pyetje që do të tingëllonte si futje hundësh, nëse nuk do të ishte fakti që pas investimit tek Trump, pavarësisht shpenzimeve, kapitali i Musk është rritur në 304 miliardë dollarë. Dhe nëse vendos të vërë bast disa qindarka për Italinë, do të jenë gjithësesi shumë para. Mjafton të kujtojmë dialogun e nisur nga Palazzo Chigi me Starlink për furnizimin e satelitëve që do të garantonin lidhje të sigurta me institucionet italiane: një marrëveshje e cila, nëse firmoset, do të zgjasë 5 vjet dhe do të kushtojë 1.5 miliardë. / bota.al