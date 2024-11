Nga Filipp Piatov

Për herë të tretë, institutet amerikane e nënvlerësuan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në SHBA.

Në vitin 2016, Hillary Clinton ishte përpara në sondazhe, por Trump fitoi zgjedhjet.

Në vitin 2020, Trump ishte shumë prapa Joe Biden në sondazhe – por humbi ngushtë.

Në vitin 2024, shumë anketues parashikuan një garë kokë më kokë me një epërsi të vogël për Kamala Harris.

Sipas ‘New York Times’, Trump kishte mesatarisht 48 përqind në sondazhe dhe Harris 49 përqind.

Në tre “shtete të lëkundura” Harris ishte barazim me Trump, në dy ajo ishte në krye dhe në dy ishte prapa.

Por Trump korri një fitore sovrane. Ai fitoi pothuajse në të gjitha “shtetet e lëkundura”, madje mori më shumë vota në shkallë kombëtare sesa Harris.

51.2 kundrejt 47.4 përqind – një rezultat i qartë.

Komediani i majtë- liberal Jon Stewart (“The Daily Show”) reagoi veçanërisht me zemërim. Në transmetimin e tij natën e zgjedhjeve, ai mbajti një monolog të tërbuar që u bë menjëherë viral në internet:

“Dua t’u dërgoj një mesazh të shpejtë anketuesve dhe parashikuesve të zgjedhjeve: Fuck You!,” tha Stewart. “Nuk dua t’u dëgjoj më, kurrë më. Nuk dua të dëgjoj më kurrë shprehjen: ‘Kemi kontakte me…’ Nuk ia keni idenë për asgjë! Dhe nuk më intereson!”

Stewart vazhdon monologun i tërbuar: “Dëshiroj të theksoj se edhe mësimet, që ekspertët tanë do të nxjerrin nga këto rezultate, me siguri do të jenë të gabuara!”

Veçanërisht e çuditshme: Instituti jashtëzakonisht i njohur i anketimit, i drejtuar nga ekspertja J. Ann Selzer, e shihte Harrisin katër pikë përqindje përpara në shtetin e Ajovas; Trump fitoi atje qartë në vitin 2020. Demokratët brohoritën. Por në ditën e zgjedhjeve, gjithçka doli ndryshe: Trump fitoi me 14 pikë përqindje më shumë se Harris.

Instituti u trondit. “Rezultatet e sondazhit nuk përputhen me atë që votuesit në Ajova vendosën në kutitë e votimit sot,” tha shefja. “Unë do të shqyrtoj të dhënat nga burime të ndryshme për të zbuluar pse ndodhi kështu”.

‘New York Times’ dha një shpjegim të pjesshëm për pyetjen se pse institutet e sondazheve mund të kenë gabuar kaq shumë: Demokratët kanë shumë më shumë gjasa t’u përgjigjen thirrjeve dhe metodave të tjera të sondazheve sesa mbështetësit e Trump. Me fjalë të tjera: Republikanët nuk marrin pjesë në sondazhe.

Ky shpjegim nuk e ndryshon faktin se gara e parashikuar si e ngushtë doli të ishte një parashikim i rremë.

Reagimet e demokratëve të zhgënjyer janë përkatësisht me zemërim, dhe gëzimi i republikanëve është përkatësisht tallës.

Në Partinë Republikane pati një qëndrim të ashpër ndaj ekspertëve të sondazheve. “Ata ende nuk e kanë kuptuar se cilët janë votuesit e Trump, sepse nuk janë interesuar fare për ta”.