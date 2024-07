Nga Sokol Balla

Ne France nuk ka vend sot per asgje tjeter vec futbollit. Aq rendesi ka kombetarja e gjelave tashme ne gjysemfinale te europianit, sa mjaftoi nje fjali e Kyian Mbappe kunder Le Pen, qe Franca te shokonte Le Pen dhe boten, ne balotazhin e mbremshem jo vetem te nxirrte te paren te majtuar e bashkuar, bile Macron te dytin.

Macron, nje mik personal i Kylian Mbappe dhe nje mjeshter i komunikimit publik, per dy jave arriti te ngrihej nga nje rezultat katastrofik, ne nje vend te dyte, i cili duket percaktues per fatet e qeverisjes se vendit, i cili prej kohesh vuan nga trazira e perplasje sociale.

Kjo u pa sot, kur ai jo vetem nuk pranoi doreheqjen e kryeministrit te tij attal, por nxorri perfaqesues te larte politike te partise se tij, te cilet konfirmuan ate qe po kthehet ne nje realitet: se e vetmja gje e qarte eshte humbja e le pen, por jo emri i fituesit te vertete.

Sepse fitues vertet eshte e majta, por numrat ne Parlament nuk i ka per te qeverisur. Per kete i duhen dhe votat e partise se Macron. Por perfawrsues te saj dolen po sot, dhe i vune kushte te majtes per te hequr dore pikerisht nga disa prej piketave elektroale me te cilat ajo fitoi zgedhjet.

Dhe ndersa Melenchon i prishi festes te djathtes, do duket e veshtire qe ai te mbaje bashke te majten, e cila mezi u bashkua pas nje fushate qe u drejtua me shume ndaj Macron sesa Le Pen. Nje koalicion i brishte komunistesh te gjelberish dhe socialistesh, e qe nese copetohet, mund te afroje macron me shume me le pen, humbesen reale.

E cila ndoshta nuk ka kushte, dhe per te ulur tonalitetin e humbjes, do jete gati te mbeshtese nje qeveri ku te marre pjese, qofte dhe me te njejtin kryeminister. Atij te cilit Macron i refuzoi doreheqjen sot. Me sa duket jo ne funksion te stabilitetit, sesa te hapjes se pazareve politike.

Po perse ka rendesi tek ne, se cka ndodh ne France? E thjeshte: Shqiperia nuk eshte me nje vend i izoluar. Dikur, kur ishim nen influencen e Moskes, u pyet nje lider lindor ne Bullgari, se perse ecte me cader hapur ne Sofje, kur nuk binte shi. “Bie ne Moske”, u pergjigj ai. Dhe si per ironi te fatit, se cka ndodh ne Paris per ne ne Tirane ka rendesi, per shkak te Moskes.

Kremlini eshte nje lufte qe ngjan gjithnje e me shume reale me perendimin, ne frontin e Ukraines, ndersa parate ruse ashtu si dikur furnizonin arkat e partive komuniste europerendimore, tani duket se financojne partite e ekstremit te djathte ne kontinent: qellimi justifikon mjetin.

Dhe keto parti jane euroskeptike, jane kunder BE, e aq me shume kunder zgjerimit. Dhe ja ku na prek kjo gje ne. Sidomos ne momentin me te mire historik te raporteve mes Tiranes dhe Parisit, cka ndodh ne Paris eshte jetike per ne ne Tirane. Por edhe ne Prishtine. Larg qofte per arsye te ndryshme.