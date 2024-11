Nga Kimete Berisha

– Në dhelpërimin e saj vjetor, Presidentja Osmani e deklaroi zyrtarisht prishjen e saj me Albin Kurtin, për shkak se ky i fundit ka luajtur ‘bixhoz’ me të, përkatësisht me Amerikën.

– Afro katërdhjetë minuta populli e dëgjoi Presidenten Osmani duke treguar se si kjo është ‘e mirë’, sepse kryeministri Kurti ‘është i keq’!

– I janë dashur katër vite hetime për ta zënë bixhozçiun duke luajtur tinëz me të!

– Presidentja e ka ditur kush është Putini, por nuk e ka ditur kush është Albin Kurti.

– Një herë e ka ditur, se e ka quajtur Çavez, por pastaj e ka ndryshuar disponimin për të (me rastin kur e mori një kompliment nga ai), e në kulm të ‘lidhjes’, siç ndodh rëndomë, e ka zbuluar se ky luan bixhoz me të, që domethënë me Amerikën.

– Bixhozçive, populli shqiptar u ka thënë serbisht – ‘kockar’.

Kockar është ai person që luan kockë për të fituar pare.

– Pra, arsyeja e vetme që luhet bixhoz janë paratë!

– E për inat të fatit, Albin Kurti ka luajtur bixhoz, e Vjosa Osmani i ka blerë dy shtëpi në Lagjen e Milionerëve (që për t’i inspektuar punimet e tyre i përdorte truprojat e shtetit).

– E ky bixhozçiu i dështuar, jeton me qera.

– Presidentja Osmani ka mbetur e vetmuar, padashje!

Sepse e kanë braktisur!

– Pse e kanë braktisur, dihet, të braktisin gjindja kur nuk u duhesh më!

– Anipse është e vetmuar si dhelpra, opozita mendon se Vjosa Osmani nuk është e vetmuar sepse e ka ‘Amerikën’ me vete!

– Amerikë këta i thonë komplimenteve dhe buzëqeshjeve amerikane!

– Lufta e pozitës dhe e opozitës po bëhet për ‘ish votat’ e Vjosa Osmanit!

– Ku janë gjithë vota?

A janë kah ana e Albin Kurtit;

A janë në diasporë;

A janë në shtëpinë e Ibrahim Rugovës;

Janë në LDK,

Apo s’ekzistojnë më!

– Vjosa Osmani po bën ‘tregti’ me ‘ish votat’ e saj, e bindur se ato vota s’kanë lëvizur vendit!

– Dëshpërimisht po e kërkon një mandat të dytë, prandaj kokën e ka kthyer kah LDK.

– E LDK, është e hapur t’ia marrë votat, anipse nuk e di ku janë ‘ato’!

– As Vjosa Osmani nuk e di se kush është sot votues i saj!

– E di unë.

Gjithkush që sot e përkrahë Vjosa Osmanin, ende nuk e ka marrë vesh se ajo s’është më me Albin Kurtin!

– Albini dhe Vjosa, që të dy, shpresat i kanë varur tek Ibrahim Rugova!

– Derisa Vjosa Osmani e mbështet me fjalë Ibrahim Rugovën, Albin Kurti, në anën tjetër, me paratë e shtetit ia rregullon shtëpinë Ibrahim Rugovës.

– Shtëpia e tij është i vetmi muze i gjallë, ku njerëzit jetojnë në të, me paratë e shtetit. Njerëz muzeal…a çka janë!

Trashëgimtarët që gëzojnë privilegje mbretërore…!

Dhe që respektin e marrin falas!

– Vjosa Osmani e çortoi pa aman Albin Kurtin.

U ankua edhe si Komandane!

Admirimin më të madh ndaj personit të saj e shpreh kur i referohet vetes:

‘Unë, si Komandante e Ushtrisë….pa pasul.

– U ankua se ushtria e saj s’ka as pandufke!

– Sa herë del nga setra e jorgovantë, Vjosa Osmani del edhe nga vetvetja!

– Aq fort doli sot nga vetvetja sa që mori yrysh dhe tha se kurrë President/e më të ‘mirë’ se ajo s’ka pasur Kosova!

– Ka pasur, moj!

– Hashim Thaçi ka luftuar, e ka shpallur pavarësinë e Kosovës, ia ka siguruar qindra njohje Kosovës dhe nuk ia ka dhënë vetes asnjë kompliment!

– Nëse do të guxonte ta shikonte veten në pasqyre, do të shihte veç angazhime të hatashme për t’u dukur ‘bukur’;

do t’i shihte dy shtëpi superluksoze në lagjen e milionerëve!

– Nëse do të shikohej në dy pasqyre ballë për ballë do ta shihte veten si Presidentja më e pasur e popullit më të varfër në Evropë…

– Do ta shihet burrin e saj arrogant dhe të pagdhendur, duke i quajtur gazetarët – kriminelë, dhe do të zatetej me veten duke i kërcënuar me padi të gjithë ata që kanë guxuar t’ia përmendin pasurinë që vet e ke deklaruar!

– Presidentja Osmani suksesin më të madh të saj e konsideron prishjen me Albin Kurtin dhe guximin për ta quajtur bixhozçi!

-Dhe, sidomos, arritjen e saj atomike e konsideron idenë që ta ‘përdorë’ Amerikën si ‘armë’ kundër Albin Kurtit. Anerila s’po o bën zë…!

– Tendenca e saj për ta ‘privatizuar’ përkrahjen amerikane, është edhe problem psikik…!

– Albini e përdorte popullin e tij kundër krejt botës, e Vjosa e ‘përdorë’ Amerikën kundër Albin Kurtit!

– Kaq shumë e mësyshën veten këta!

– Çka quan sukses të sajin, ajo!

Le ti përgjiget vetes!

Se askujt tjetër s’është kah i intereson!

P.S. Ishte duke çaprashit mbarë e prapë, në fjalimin e saj ngjyrë hiri, kur papritur e citoi Dafina Zeqirin:

‘ A t’kujtohet qysh na shkojke dita n’lojë;

Na u krujshim e loptë na ranë n’terrfojë

Herë unë ty herë ti mu’

sa u knaqshim tuj u kru’

Krejt katuni në kamb’ u çu

loptë me na i pshtu’!