Ish-presidenti Donald Trump ka zgjedhur senatorin nga Ohio, JD Vance, si kandidat për zv President, në një njoftim në rrjetet sociale.

“Pas diskutimeve dhe mendimeve të gjata, dhe duke marrë parasysh talentin e jashtëzakonshëm të shumë të tjerëve, kam vendosur që personi më i përshtatshëm për të marrë postin e Zëvendës Presidentit të Shteteve të Bashkuara është senatori JD Vance i Shtetit të Madh të Ohajos”, postoi Trump në Truth Social.

Në Senat, Vance ka qenë një mbështetës i hapur i Trump dhe shpesh voton në besnikëri në interesat e ish-presidentit. Ai kundërshtoi një projekt-ligj për ndihmën për Ukrainën në fillim të këtij viti, duke miratuar kritikat e Trump për ofrimin e më shumë ndihmave. Ai është gjithashtu i afërt me dajlin e ish-presidentit, Donald Trump Jr.

“JD i shërbeu me nder vendit tonë në Trupat e Marinës, u diplomua në Universitetin Shtetëror të Ohajos në dy vjet, Summa Cum Laude, dhe është një i diplomuar në Fakultetin Juridik të Yale, ku ai ishte redaktor i The Yale Law Journal dhe President i Shoqatës së Veteranëve të Ligjit Yale . Libri i JD, ‘Hillbilly Elegy’, u bë një film, i cili u shit shumë, pasi mbrojti burrat dhe gratë punëtorë të vendit tonë. JD ka pasur një karrierë biznesi shumë të suksesshme në Teknologji dhe Financa, dhe tani gjatë Fushatës, do të fokusohet te njerëzit për të cilët luftoi në mënyrë të shkëlqyer, punëtorët dhe fermerët amerikanë në Pensilvani, Miçigan, Wisconsin, Ohio, Minesota dhe shumë përtej.

Si Zëvendës President, JD do të vazhdojë të luftojë për Kushtetutën tonë, do të qëndrojë me trupat tona dhe do të bëjë gjithçka që mundet për të më ndihmuar që ta bëj Amerikën të madhe sërish. Urime senatorit JD Vance, bashkëshortes së tij, Usha, e cila gjithashtu u diplomua në Fakultetin Juridik të Yale, dhe tre fëmijëve të tyre të bukur. MAGA2024!”, thotë më tej Trump.

/a.r