Nga ARTUR AJAZI

Të gjithë kujtuan (sidomos në PD) se, “ja Trump ja preu fondet, tani SPAK dështoi”. Apo dhe hamendësi të tjera idiote të këtij lloji si “Trump i preu fondet qeverisë, iku Rama”.

Nga vendimi i Trump, nuk preket as SPAK, dhe as qeveria Rama. Asnjë lëkundje nuk ndodh. Asnjë pengesë nuk ka qeveria dhe kryeministri Rama për të përmbushur premtimet, vendimet, dhe misionin e nisur. Shqipëria 2025-2030, i takon qeverisjes Edi Rama. Kjo nuk ka asnjë diskutim, edhe pse në PD kanë nisur “festën”, pasi u njohën me vendimin e zotit Trump, dhe sidomos pas intervistës 3 orëshe të azilkërkuesit Arben Ahmetaj.

Ekzaltimi i demokratëve pas vendimit të Trump, duket se e ka burimin tek interpretimi i tij nga Berisha dhe kori i “solistëve”, që mundohen ta paraqesin situatën pas dates 20 Janar si “avantazh për rikthimin e PD në pushtet”. Logjikvogëlit dhe amatorët e politikës sotme, e barazojnë vehten me Trumpin dhe stafin e tij, të cilat nuk ngjasojnë aspak me Berishën dhe “solistët” e tij. Të bësh betejë elektorale dhe politikë sfiduese në vitin 2025, do të thotë të kesh perfeksionuar vehten si aktor prefencial i skenës politike në vendin tënd.

Ata që ka zyrave të selisë Berisha, nuk e kanë idenë fare se ç’ndodh sot në botë, aq më tepër në SHBA. Atyre u serviret një pasazh i fjalimeve të zotit Trump, i përkthyer dhe komentuar nga Berisha, u serviret edhe një vendim rutinë i kreut të 47 të Shtëpisë Bardhë mbi “rishikimin e financimeve amerikane në botë”, dhe ata janë gati ti thonë “ok” vullnetit të kryetarit.

Asnjë institucion nuk preket, asnjë institucion nuk ndal veprimtarinë e tij ligjzbatuese në Shqipëri nga ndërprerja e përkohshme e ndihmave financiare amerikane. Aq më tepër SPAK-u, kjo structure e posaçme e ngritur me “bekimin” e SHBA. Vendimi nuk specifikon asgjë lidhur me SPAK-un. Nuk ka logjikë politike dhe financiare të hamendësojë, dhe aq më tepër të mbështesë deklaratat e opozitës për “stopim të SPAK”.

Vendimi i zotit Trump, nuk prish aspak normalitetin e punës në strukturat qeveritare, dhe për rrjedhojë as në SPAK. Ai vendim me afat 90 ditor, është thjesht një praktikë e njohur, e çdo presidenti të SHBA, për tu njohur me situatën në çdo sferë të drejtimit të shtetit më të madh në botë.

Kush mban shpresë tek vendimet e zotit Trump, dhe mashtron vehten se “Edi Rama e ka pisk punën këtej e tutje”, do të zhgënjehet pas 11 Majit, kur fitorja e Partisë Socialiste të shpallet nga KQZ-ja, e ndikuar fort edhe nga votat e diasporës.