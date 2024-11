Gazetari Artur Zheji i ftuar në emisionin “Dekalog” nga Roland Qafoku në DritareTV tregon historinë e jetës së tij me Edi Ramën. Ai flet për kohën kur të dy ishin studentë në Institutin e Arteve dhe parashikimin për Ramën, që do bëhej njeri i madh.

“Në kohën kur unë studioja për regjisurë, Rama ishte në pikturë, për artet monumentale. E njoha si student dhe u bëmë shumë miq. Kur vdiq Enver Hoxha neve na mblodhën në një sallë të madhe në Institut për të na dhënë lajmin. Unë isha ulur afër Ramës. Ai filloi të qeshë në mënyrë të tmerrshme. Unë i thosha do që përfundojmë në burg vetëm se qeshi. Por nuk na ndodhi gjë se u larguam të dy. Që në atë kohë Rama fliste kundër regjimit. Unë nuk e mendoja që Rama do hynte në politikë, por në fushën e artit e mendoja që do bëhej i madh. Një herë më fton Kristaq Rama në shtëpinë e tyre sepse donin të dinin me kë shoqërohej Rama sepse unë mbahesha si sherrxhi i madh. Në shtëpi ishte Kristaqi, Neta dhe Rama. Në diskutim e sipër unë u thashë: Një ditë kur të bëhet Edi i madh, do thonë Kristaqi është babai i Edit, ji Edi djali i Kristaqit. I pëlqeu kjo Kristaqit. Edhe fjala ime doli”, tha Zheji.