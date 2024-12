Nga Artur Ajazi

“Kjo do të jetë protesta më e fuqishme në 34 vite demokraci”. Prej 5 vitesh, Sali Berisha flet për “revolucion, protesta, kryengritje, dhe mosbindje civile”. Flet për “protesta kombëtare të padëgjuara, të papara, si kurrë ndonjëherë”. Dhe rezultati dihet. Mblidhen jo më shumë se 2 mijë vetë, shumica të ardhur edhe nga rrethet, dhe kaq. Flasin, shajnë, ulurasin, hedhin ca flakadanë e molotovë, djegin goma dhe ndonjë poster të kryeministrit, dhe thonë të nesërmen se “ne fituam Edi Rama u tremb, ai do t’ja mbathë”. Berisha për çdo ditë dhe datë proteste, vë baste, dhe gjithmonë i ka humbur.

Edhe në 23 Dhjetor, basti i tij është i humbur. Kjo për faktin e thjeshtë se, demokratët, aq më tepër shqiptarët nuk kanë më kohën e tepërt dhe nuk besojnë fare tek premtimet, përbetimet, dhe se PD mund të vijë ndonjëherë në pushtet me lidershipin e sotëm. Opozita e sotme, e identifikuar nuk e di përse me PD dhe Berishën, ka rënie drastike të popullaritetit, dhe sikur të mos mjaftonte kjo, edhe të mbështetjes ndërkombëtare. I akuzuar dhe fyer në pothuajse çdo konferencë shtypi, protestë, dhe seancë parlamentare nga PD-ja, kreu i SPAK-ut Altin Dumani, u shpall dhe dekorua nga SHBA dhe Sekretari i Shtetit si “Kampioni i luftës ndaj korrupsionit në Shqipëri”.

Kjo duhet të lexohet dhe kuptohet mirë nga PD-ja e Berishës. Ky i fundit, mban shpresën e madhe tek Trump, dhe beson se “ardhja e tij në Shtëpinë e Bardhë në Janar 2025, do ti heqë “non-gratën”. Këtë në fakt duhet ta besojë ndonjë analfabet, por jo një politikan karriere, që ka 34 vite që konsumon dhe shpërdoron politikë, dhe ka patur kontakte shpesh me nderkombëtarët. Ajo që mbetet fatale për Berishën, mbetet pandryshueshmëria e vijës politike dhe drejtimit që i bën ai partisë tij. Dihet se, PD-ja sot është plotësisht nën diktatin e tij, dhe funksionon vetëm për interesat e tij.

Listat me emrat e kandidatëve për deputet për 4 vitet e ardhshme, pothuajse janë kopsitur. Berisha ka “fshirë” ata që u bashkuan me Bashën, pavarsisht se kaluan tek ai më vonë, dhe pritet ta mbushën listën e re, me emra servilësh dhe sejmen֝ësh pa identitet. Por deri në publikimin e listës së re, Berisha do ti përdorë ata në thirrje, protesta dhe rrëmuja parlamentare. Afro 90 per qind e deputetëve të grupit parlamentar të PD-së, e dinë dhe e besojnë se, protestat e thirrura nga Berisha, janë thjesht “testime” që synojnë të bindin liderin e partisë për rritjen apo zvogëlimin e mbështetjes në bazë.

Tkurrja e vazhdueshme e protestave, tregon faktin se, demokratët janë sqaruar, nuk janë më ‘dele’, dhe se ata nuk mund ti mbash gjatë me premtime boshe. Berisha nuk don ta besojë se, tranzicioni ka rregullat dhe ligjet e veta edhe pse “të pashkruara”, që nuk të lejojnë ty si politikan, të abuzosh dhe shkelësh në shtigje të rrezikshme për fatin e partisë, duke vënë interesin personal, mbi interesin e shumicës së forcës që drejton. Në 23 Dhjetor, protesta do të jetë sërish e dështuar, dhe kjo jo për faj të partisë, por të një njeriu të vetëm që nuk pranon të njohë dhe ti bindet realitetit të ri politik.