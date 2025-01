Të zgjedhurit e kabinetit të presidentit të zgjedhur Donald Trump kanë mbërritur në Kapitol Rotunda të SHBA-së përpara inaugurimit të tij.

Mes anëtarëve të kabinetit të pranishëm janë Robert F. Kennedy, i zgjedhuri i Trump për të udhëhequr Shërbimet e Shëndetësisë dhe Njerëzore, kandidati për Sekretarin e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem, i zgjedhuri për Sekretarin e Shtetit Marco Rubio dhe kandidati për Sekretarin e Brendshëm Doug Burgum, së bashku me Tulsi Gabbard dhe Kash Patel, të zgjedhurit e Trump. për drejtor të inteligjencës kombëtare dhe drejtor të FBI-së, përkatësisht.

Ish-kandidati presidencial Vivek Ramaswamy dhe miliarderi i teknologjisë Elon Musk, bashkëkryetarët e Departamentit të sapokrijuar të Efikasitetit të Qeverisë, janë gjithashtu në sallë.

Susie Wiles, e cila do të bëjë histori si gruaja e parë që do të jetë shefe e kabinetit të një presidenti, u pa gjithashtu së bashku me zgjedhjet e kabinetit.