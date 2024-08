Një në katër familje shqiptare drejtohen nga gratë. Vendosja e figurës femërore në krye të familjes por dhe marrjes së përgjegjësive vjen si pasojë e jetëgjatësisë më e lartë por dhe diferencës moshore ndërmjet dy gjinive.

Censi 2023 tregon se 24.3% e familjeve shqiptare kanë si referencë gruan. Por për sociologët këta nuk janë shkaktarët e vetëm. Shkollimi por dhe emancipimi i gruas po kthehet në një faktorë kyç në këtë drejtim.

Në 2.4 milionë të popullsisë, femrat zënë përqindjen më të lartë me 50.4% ndjekur nga meshkujt me 49,6%. Përgjithësisht, përqindja e personave të referencës burra është më e lartë krahasuar me gratë. Megjithatë, një strukturë moshore në formën e U-së së theksuar paraqitet në shpërndarjen e NjEF me person reference grua, në grupmoshat përkatëse për të gjithë popullsinë.

Nga ana tjetër, përqindja e personave të referencës gra në grupmosha më të reja është gjithashtu shumë më e lartë se mesatarja, me një përqindje prej 57,6 në popullsinë e grupmoshës nën 20 vjeç.

Në Shqipëri numërohen rreth 755 mijë e 950 njësi ekonomike familjare, ndërsa madhësia mesatare është 3.9 anëtarë për familje. Përqinjda më e lartë e familjeve përbëhet nga 2-4 anëtarë ndërsa më e ulëta 1 anëtarë./A2