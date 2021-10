Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian, diplomatja Angelina Eichhorst, ka publikuar sot në Twitter editorialin e Edi Ramës, në lidhje me integrimin.

Ajo citon Ramën teksa shpreh mbështetje për qëndrimin e Qeverisë së Shqipërisë në raport me BE.

⁦@ediramaal : ‘I believe that Albanians are among the most pro-#EU communities in #Europe. When #communism collapsed and we were free to choose our path, we chose Brussels. Since then, we have done everything asked of us in our membership application’ https://t.co/L0xE6xiziO

— Angelina Eichhorst (@aneichhorst) October 25, 2021