Protestat dhe zhvillimi i një projekti pranë Zvërnecit ishin në fokus të emisionit “Opinion” mbrëmjen e kësaj të enjteje në Tv Klan. Pasi u ndanë shqetësimet e banorëve dhe aktivistëve, të cilët kundërshtojnë ndërhyrjen në zonën pranë lagunës së Nartës, duke paralajmëruar pasoja të mundshme mjedisore, si dhe qëndrimi i disa investitorëve që pretendojnë se projekti do të sjellë 30% më shumë pemë në zonë, ishte një e ftuar në studio që sqaroi më shumë detaje mbi atë se çfarë po ndodh.
Artemis Poshi, përgjegjëse e Sektorit Juridik në Agjencinë e Zhvillimit të Territorit (AZHK) dha sqarime mbi statusin aktual të projektit dhe procedurat administrative që po ndiqen.
Sipas saj, pranë Agjencisë janë paraqitur dy leje: një leje zhvillimi dhe një leje ndërtimi infrastrukture. Por Poshi theksoi se projekti është ende në fazën e projekt-idesë dhe nuk ekziston një projekt përfundimtar mbi formën e zhvillimit apo të ndërtesave që do të ndërtohen në zonë. Pra, ende nuk ka një leje ndërtimi.
Në lidhje me faktin që zhvillimi parashikohet të zhvillohet në një zonë të mbrojtur, Poshi deklaroi se legjislacioni aktual lejon dhënien e lejeve të ndërtimit, përmes rregulloreve të posaçme dhe duke respektuar kushtet ekologjike dhe biodiversitetin e zonës. Por duke qenë se ende nuk ka një projekt përfundimtar, ende nuk ka as një leje mjedisore.
Megjithatë Poshi sqaroi se janë duke u kryer studime me asistencën e studiove të huaja për të vlerësuar ndikimin në terren dhe mënyrën e përshtatjes së projektit me kushtet e zonës.
Pjesë nga biseda në studio:
Blendi Fevziu: Ka një sërë pyetjesh që lidhen me projektin. Kjo është zona ku pritet të zhvillohet projekti. Tani pyetjet e mia janë: Ka leje zhvillimi apo leje ndërtimi, deri tani?
Artemis Poshi: Atëherë, dua t’ju shpjegoj se aktualisht, ne pranë AZHT-së, e cila është Agjencia e Zhvillimit të Territorit, e cila funksionon si një organ sekretariat i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit, dhe e gjithë veprimtaria synon në mbledhjen e të gjithë dokumentacionit dhe parapërgatitjen e paraqitjes së tyre pranë KKTU-së.
Pranë autoritetit tonë janë paraqitur dy leje, e para është një leje zhvillimi. Dhe e dyta është një leje ndërtimi infrastrukture. Asnjëra nga këto leje nuk është zbardhur, pra nuk ka përfunduar procesi i shqyrtimit deri në përfundimin e të gjithë procesit administrativ.
Blendi Fevziu: Që do të thotë, ka apo s’ka leje?
Artemis Poshi: Sot ka një leje të miratuar, ka 2 leje të miratuara.
Blendi Fevziu: Që janë për?
Artemis Poshi: Që janë, e para, leje zhvillimi. Dhe leja e zhvillimit përcakton të gjitha kriteret dhe kushtet e zhvillimit, zonën, pronën ku do të zhvillohet, dmth pasuritë ku do të zhvillohet, kushtet e zhvillimit. Dhe kemi një leje zhvillimi infrastrukture që përcakton kushtet paraprake, parapërgatitore, deri në ardhjen e lejes së ndërtimit.
Blendi Fevziu: Pra, që ta kuptojmë qartë, ju keni një leje për zhvillim të zonës dhe një leje për të ndërtuar kantiere ndërtimi. Por ju nuk e keni projektin përfundimtar?
Artemis Poshi: Leja e zhvillimit nuk konsiston në një projekt përfundimtar, pra ne kemi një projekt-ide, e cila është duke u shqyrtuar. Për shkak se zhvillimi është shumë i madh, kemi të bëjmë me një sipërfaqe totale të pronës rreth 2 milionë e 658 mijë metra katrorë.
Blendi Fevziu: E gjitha në zonë private?
Artemis Poshi: I gjithë zhvillimi kryhet në pronë private.
Blendi Fevziu: Pra e gjithë sipërfaqja 2 milionë e 658 mijë është pronë private, me certifikatë?
Artemis Poshi: Me certifikatë, të lëshuar nga autoriteti përkatës, që është Agjencia Shtetërore e Kadastrës, dhe ne si Agjenci kemi kryer korrespondencën dhe kemi marrë statusin aktual të këtyre pronave.
Blendi Fevziu: Pra nuk ka pronë shtet?
Artemis Poshi: Nuk ka…
Blendi Fevziu: Por nuk ka një projekt përfundimtar, pra ne nuk e dimë formën që do të kenë godinat apo zhvillimi i projektit?
Artemis Poshi: Jo! Ky projekt ka kaluar disa etapa, është rishikuar disa herë dhe, me ngulmin e institucioneve, sigurisht duke marrë parasysh edhe zonën ku ndodhet, karakteristikat e saj, se ndodhet në zonë të mbrojtur…
Blendi Fevziu: Tani këtu e kisha, jepen dot leje në zonë të mbrojtur?
Artemis Poshi: Po, në bazë të ligjit që kemi sot në fuqi për zonat e mbrojtura, lejohet dhënia e lejeve të ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, me rregullore të veçantë, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat dhe kushtet, duke respektuar të gjitha kondicionet ekologjike, biodiversitetin që ka zona.
Blendi Fevziu: Domethënë ka kushte shtesë në zonë të mbrojtur?
Artemis Poshi: Patjetër, dhe ne kemi kryer korrespondencat me institucionet për të marrë konfirmimet e duhura në lidhje me këtë zonë dhe cilat janë kriteret që duhet të plotësojë zhvilluesi për ardhjen në këtë zonë.
Blendi Fevziu: A ka leje mjedisi ky projekt?
Artemis Poshi: Momentalisht ne nuk kemi administruar ende një leje mjedisore. Por janë bërë disa lloje studimesh, të cilat po asistohen edhe nga studio të huaja, që po shqyrtojnë në terren, ashtu edhe mënyrën si do të zhvillohet, kushtet që duhet të përshtasë projekti me tokën dhe ndërtimin që do të bëhet.
