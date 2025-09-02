Merkato është mbyllur, por klubet shqiptare vazhdojnë të prezantojnë afrime të lojtarëve, të cilët janë regjistruar para se të mbyllej afati kalimtar.
Partizani ka njoftuar afrimin e sulmuesit Rrok Toma. 21-vjeçari është pjesë e Kombëtares Shpresa, ndërsa vjen te kryeqytetasit nga italianët e AlbinoLeffe.
Toma e njeh mirë kampionatin shqiptar, pasi sezonin e kaluar luajti me Teutën.
“FK Partizani me kënaqësi zyrtarizon arritjen e transferimit të lojtarit Rrok Toma nga ekipi italian UC AlbinoLeffe. Sulmuesi 21 vjeçar tashmë do të jetë pjesë e Partizanit, pasi ka firmosur me të kuqtë një kontratë 3 vjeçare me opsion rinovimi edhe për një tjetër sezon. Toma aktualisht kontigjent i ekipit tonë përfaqësues U-21 do ti bashkohet të kuqve pas impenjimeve me kuqezinjtë në dy testet miqësore ndaj Gjermanisë dhe Zvicrës”, thuhet në njoftimin e Partizanit.
Në krahun tjetër, edhe Egnatia ka prezantuar një afrim të rëndësishëm. Bëhet fjalë për mesfushorin Altin Kryeziu.
Në njoftimin e rrogozhinasve thuhet se Kryeziu ka firmosur kontratë për dy vite dhe do të vihet menjëherë në urdhrat e trajnerit Edlir Tetova.
