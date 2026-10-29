Zyrtari më i lartë ushtarak i Shteteve të Bashkuara që mbulon rajonin e Lindjes së Mesme zhvilloi sot një takim me rëndësi të veçantë me Presidentin Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, ku u paraqitën zyrtarisht opsionet ushtarake në lidhje me Iranin, raporton gazeta amerikane “The Wall Street Journal”, duke u thirrur në burime zyrtare dhe persona me njohuri të drejtpërdrejta nga bisedimet.
Sipas detajeve të publikuara nga media amerikane, në qendër të këtij takimi ishte admirali Brad Cooper, udhëheqës i Komandës Qendrore të Ushtrisë së SHBA-së (CENTCOM), i cili shpalosi planin dhe strategjitë e mundshme ushtarake përballë situatës me Teheranin.
Në këtë takim të nivelit më të lartë të sigurisë kombëtare morën pjesë gjithashtu Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, si dhe Kryetari i Shefave të Shtabit të Bashkuar të Ushtrisë, Dan Caine. Bisedimet pasqyrojnë vëmendjen e shtuar të administratës amerikane ndaj zhvillimeve në Lindjen e Mesme dhe rritjes së tensioneve rajonale.
Përkundër raportimeve të detajuara nga The Wall Street Journal, agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters bën me dije se nuk ka mundur ta konfirmojë apo verifikojë menjëherë këtë takim në mënyrë të pavarur. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë zyrtare publike mbi detajet specifike apo hapat e mëtejshëm që pritet të ndërmerren.
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