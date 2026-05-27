Një zyrtar i lartë i Gardës Revolucionare Islamike deklaroi të mërkurën se mundësia e një lufte të re me Shtetet e Bashkuara është e ulët, por paralajmëroi se Irani është i përgatitur për çdo agresion.
Mohammad Akbarzadeh, zëvendësshefi politik i Marinës së Gardës Revolucionare, u citua nga agjencia iraniane Tasnim duke thënë se , “Mundësia e luftës është e ulët për shkak të dobësisë së armikut, forcat e armatosura po presin me karikatorë të plotë.”
Ai shtoi se Irani është i gatshëm të përgjigjet me forcë ndaj çdo sulmi të mundshëm:
“Mos dyshoni se ne do ta shndërrojmë zonën nga Chabahar në Mahshahr në një varrezë për agresorët.”
Deklarata e Akbarzadeh përmend dy pika strategjike të bregdetit jugor të Iranit, Chabahar dhe Mahshahr, duke nënvizuar gatishmërinë e vendit për të mbrojtur kufijtë e tij detarë.
