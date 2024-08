Reali i Madridit dhe Atalanta do të përballen këtë mbrëmje në takimin e vlefshëm për Superkupën e Europës.

Për herë të parë, Ancelotti do të hedhë në fushën e lojës që nga minuta e parë Mbappe, të sapo transferuar nga PSG, i cili do t’i bashkohet në sulm edhe Vinicius Jr e Rodrygo, ndërsa pas tyre do të luajë anglezi Bellingham.

Në anën tjetër, shqiptari Berat Gjimshiti, i cili është në formacionin zyrtar të Atalanta-s do të duhet t’i bëjë ballë këtij formacioni ëndrrash për trofeun që do t’i ngjiste italianët në majë të Europës.

Takimi do të luhet sot në mbrëmje, duke nisur prej orës 21:00.