Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi këtë të hënë ka prezantuar kandidatët e kësaj force politike për zgjedhjet e 25 prillit.

”Përshëndetje të gjitha grave shqiptare, nënave, motrave dhe vajzave shqiptare kudo që janë. Gëzuar ditën tuaj! Jam shumë e lumtur, që në këtë ditë të gruas, unë të dorëzoj pranë Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, listat e kandidatëve që do të përfaqësojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim në Parlamentin e Ardhshëm, i cili do të dalë nga zgjedhjet e 25 Prillit.

Jam shumë e lumtur që ky proces ishte një proces shumë i shëndetshëm, shumë transparent dhe që krijoji një moment bashkimi të jashtëzakonshëm vlerash shoqërore, profesionale dhe morale. Kjo skuadër e madhe, që do të përfaqësojë Lëvizjen Socialiste për Integrim në të gjithë vendin, do të drejtojë shqiptarët drejt ndryshimit që të gjithë presim me padurim, për përmbysjen e një klike qeveritare antipopull, antishtet dhe antivlera.

Këta të rinj dhe të reja, burra dhe gra plot vullnet e të palodhur, janë garanci për një garë fituese dhe të shkëlqyer si dhe për një qeverisje të mirë dhe të drejtë për qytetarët dhe për vendin”,-tha Kryemadhi.

Kjo është lista që do të garojë më 25 prill. Ajo çka bie në sy është fakti se kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi garon në 3 qarqe, Tiranë, Elbasan dhe Fier.



Fieri

1-MONIKA KRYEMADHI

2-KEJDI MEHMETAJ

3-KLAJDI BOGDANAJ

4-ARBEN ÇUKO

5-ALMA MALIA

6-ARDIAN ALUSHI

7-SARIOLA JANKO

8-JUARD MYFTARAJ

9-KRISTIAN KINA

10-LUISIDA MUHO

11-ETNOR KRAKULLI

12-RENATO BASHOLLI

13-BLERTA PROGONATI

14-EMILJANO BRAKA

15-MARINGLEN SHEHAJ

16-MIGENA IDRIZAJ

17-SOTIR ZARKA

18-BESMIR GROPA

ELBASAN

1-MONIKA KRYEMADHI

2-ALTIN TOSKA

3-ERMIR GJINISHI

4-VLADIMIR MUKA

5-SOKOL SKURA

6-MIRANDA RIRA

7- MIMOZA TRIMI

8- KLAUDIA KRASNIKA

9-DYLBER DERVISHI

10-SINDI LALOSHI

11-ARTUR TOPI

12-FRANKO HAKILJA

13-MARSIDA SHEHU

14-SAIMIR KUMRIA

15-EMIRJAN MEKSHI

TIRANA

1-MONIKA KRYEMADHI

2

ERISA XHIXHO

3

PETRIT VASILI

4

KLAJDA GJOSHA

5

PËRPARIM SPAHIU

6

EDMOND HAXHINASTO

7

FLOIDA KËRPAÇI

8

NORA MALAJ

9

KLEVI POJANA

10

SILVA CAKA

11

BESNIK JAKAJ

12

ALDI FUSHA

13

ERIONA BIXHA

14

FAIK BASHA

15

BLERDI LIÇAJ

16

PETRIT BARA

17

VIRON BEZHANI

18

ESMERALDA DEMIRAJ

19

ARBEN MUÇAJ

20

SOKOL PONARI

21

ELONA DHIMA

22

ETION JOKA

23

LEMI MUÇAJ

24

MELISA CAHANI

25

VOJO BREGU

26

AGRON KARAJ

27

SARA KAU

28

ARDIAN HASALAMI

29

DENIS HIDRI

30

IVA ÇARÇIU

31

ERALD KAJA

32

KLODIAN DOKA

33

NIKOLETA PETI

34

ALERT ZHURDA

35

ARBEN RROKO

36

BRISIDA SHEHAJ

Durresi

1

ELONA ADIL GURI

2

BAHRI FEHMI SHAQIRI

3

ENON XHEVDET KARAPICI

4

SHEMSI SELIM PREMÇI

5

KONTJANA VASIL KUÇI

6

HYSNI SABRI CACA

7

BUJAR FILO DHIMA

8

REXHINA MËHILL LEKA

9

GAZMIR FIQIRI TAHIRI

10

RAMAZAN HALIL TOPUZI

11

BERINDA RIFAT BULKU

12

ERALDO FAIK LUKU

13

DURIM MUHAREM HOÇJA

14

DANJELA SHEFQET TEMA

15

ARTUR ISMAIL BAKU