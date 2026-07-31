Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po përballet me presion, pasi drejtori operativ i organizatës, Kevin Lamour, kritikoi ashpër planin e tij për t’u shitur investitorëve privatë pjesë të kompeticioneve më të rëndësishme të futbollit.
Në një deklaratë të publikuar për Associated Press, Lamour e cilësoi projektin si “nismën e një personi”, duke u bërë thirrje drejtuesve të futbollit botëror të marrin vendimet e duhura për të ardhmen e sportit. Edhe pse nuk e përmendi Infantinon me emër, mesazhi i tij ishte i qartë.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk kishte diskutuar me Infantinon për këtë çështje, pavarësisht marrëdhënieve të afërta mes tyre.
Lamour theksoi se misioni i FIFA-s duhet të jetë shërbimi ndaj futbollit dhe jo interesave të tjera.
“Një president duhet të bashkojë njerëzit, t’i frymëzojë dhe t’i mbajë të bashkuar. Sot po përjetojmë të kundërtën.”
Ai shtoi se ka detyrim ndaj punëdhënësit, por mbi të gjitha ndaj vlerave dhe kolegëve të tij.
“Nëse kjo do të thotë të humbas vendin e punës, le të ndodhë. Të paktën do të fle i qetë sonte.”
Konfederata kundër projektit
Pas UEFA-s dhe CONCACAF-it, edhe Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) deklaroi se mbështet kundërshtimin ndaj planit të Infantinos.
Sipas AFC-së, propozimi nuk mund të sigurojë konsensusin e nevojshëm dhe rrezikon të dëmtojë karakterin universal të Kupës së Botës.
“Kupa e Botës është kulmi i futbollit global dhe forca e saj buron nga pjesëmarrja e të gjitha konfederatave. Çdo propozim që cenon këtë unitet duhet të rishqyrtohet.”
Jep dorëheqjen edhe një këshilltar i Infantinos
Pak pas deklaratës së AFC-së, Carlos Cordeiro, këshilltar i lartë i Infantinos për strategjinë globale dhe qeverisjen, dha dorëheqjen.
Ai e quajti projektin “një marrëveshje të keqe për futbollin”, duke paralajmëruar se do të vinte në rrezik të ardhmen e sportit.
“Detyra e FIFA-s nuk është të maksimizojë fitimet me çdo kusht, por të mbrojë dhe forcojë futbollin për brezat e ardhshëm.”
Cordeiro kritikoi gjithashtu mungesën e transparencës, duke ngritur pyetje si: “Pse kjo marrëveshje? Pse tani? Kush përfiton?”
Çfarë parashikon plani i Infantinos?
FIFA synon të krijojë një kompani të re tregtare, FIFA Forward Enterprise (FFE), e cila do të menaxhojë aktivitetet më fitimprurëse të organizatës, përfshirë Kupat e Botës.
Investitorëve privatë do t’u ofrohen pjesë minoritare në këtë kompani.
Sipas dokumenteve të përgatitura nga banka JP Morgan, modeli i ri pritet të rrisë të ardhurat e FIFA-s dhe të shtojë fondet që u shpërndahen federatave kombëtare gjatë ciklit 2035-2039.
Grupi amerikan i investimeve Thrive Eternal, i themeluar nga Joshua Kushner, vëllai i dhëndrit të Donald Trump, pritet të udhëheqë investitorët nëse plani miratohet.
A mund të miratohet?
Shanset për miratim janë zbehur ndjeshëm.
Për të kaluar, propozimi ka nevojë për shumicën e thjeshtë të 211 federatave anëtare të FIFA-s, pra të paktën 106 vota.
UEFA përfaqëson 55 federata, AFC 46, ndërsa CONCACAF 35. Nëse të gjitha këto ndjekin qëndrimin e konfederatave të tyre, plot 136 federata do të votojnë kundër planit.
Jo të gjitha vendet janë kundër
Megjithatë, shumë federata më të vogla, veçanërisht në Afrikë dhe vende në zhvillim, vazhdojnë ta mbështesin Infantinon.
Përfaqësuesi i Federatës së Futbollit të Ugandës, Rogers Byamukama, tha se çdo nismë që sjell më shumë fonde duhet të shqyrtohet pozitivisht.
Ai theksoi se FIFA ka financuar stadiume, projekte infrastrukturore dhe programe të futbollit për fëmijë në vende si Uganda, ndaj shtimi i të ardhurave do të ndihmonte zhvillimin e futbollit në shumë vende që varen nga mbështetja financiare e FIFA-s.
Programi FIFA Forward ka shpërndarë miliarda dollarë për 211 federatat anëtare, ndërsa cikli aktual (2023-2026) ka rritur fondet me 30% krahasuar me periudhën e mëparshme.
Ndërkohë, FIFA po shqyrton edhe mundësinë e zgjerimit të Kupës së Botës 2030 nga 48 në 64 skuadra, për të cilën pritet një analizë e pavarur gjatë muajit shtator.
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