Një foshnje e sapolindur ka ndërruar jetë për shkak se ishte infektuar nga Covid-19. Lajmin e kanë bërë të ditur autoritetet zviceriane, por nuk kanë dhënë detaje shtesë rreth vdekjes së foshnjës. Sipas mediave të huaja djali i sapolindur ka ndërruar jetë në spitali në Kinderspital në Zyrih.

Edhe dy vëllëzërit e vogëlushit njëri në kopësht dhe tjetri në shkollën fillore kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, duke bërë kështu që të hyjnë në karantinë rreth 70 persona që kanë qenë në kontakt me fëmijët. Kujtojmë që Zvicra prej datës 11 maj ka hapur të gjitha kopshtet dhe shkollat në vend. Deri tani në Zvicër janë regjistuar rreth 30 700 persona me COVID-19, nga të cilët kanë ndërruar jetë 1.656.

/e.rr