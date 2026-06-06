Tifogrupi “Tifozët Kuqezi” kanë bojkotuar sot ndeshjen miqësore të kombëtares ndaj Luksmburgut, duke iu bashkuar protestës.
Sot po zhvillohet protesta e shtatë qytetare para Kryeministrisë.
Kujtojmë që kombëtarja shqiptare luan sot në orën 20:00 përballë Luksemburgut, testi i dytë miqësor për trajnerin Maran, pas humbjes ndaj Izraelit.
Ekipit iu bashkua sulmuesi Myrto Uzuni, i cili tashmë është rikuperuar plotësisht, ndërsa mungoi Anis Mehmeti, i cili nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e të shtunës për shkak të gjendjes gripale.
Pjesa tjetër e grupit është në gjendje optimale dhe në dispozicion të teknikut italian.
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