Në sondazhin e ABC News te “Zëri i Shqiptarëve”, qytetarët që mbështesin zhvillimin e projektit janë pyetur se kush besojnë se fshihet pas tubimeve që po zhvillohen në kryeqytet.
Sipas shifrave të publikuara, pjesa më e madhe e tyre shohin ndikime të jashtme gjeopolitike, ku plot 42.5% e të anketuarve që janë pro investimit në Zvërnec besojnë se pas këtyre protestave qëndron Irani.
Ndërkohë, një tjetër grup i konsiderueshëm prej 31.2% e qytetarëve ia faturon organizimin e revoltave Greqisë fqinje.
Përtej faktorëve ndërkombëtarë, sondazhi nxjerr në dritë edhe perceptimet për ndikime të tjera, ku 15.5% e të pyeturve mendojnë se pas protestave është “Linja Soros”, ndërsa një pakicë prej 10.8% e tyre besojnë se bëhet fjalë për skenarë të nxitur nga segmente të caktuara brenda vetë Partisë Socialiste.
Ky sondazh u realizua me një kampion prej 1,475 banorësh të rritur në Shqipëri, ku linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e vendit, duke u plotësuar në mënyrë elektronike dhe krejtësisht anonime.
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