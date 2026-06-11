Deputeti i Partisë Socialiste, Eduard Shalsi, ka deklaruar dy anët e protestës së qytetarëve në bulevardin dëshmorët e kombit, që sipas tij nuk përputhen me njëra-tjetrën. Në Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN ai tha se nga njëra anë janë shqetësimet reale të qytetarëve dhe nga ana tjetër ka edhe fjalime vulgare, slogane të vjetra, dhe artikulime nacionaliste apo ordinere.
“Në këtë protestë të gjithë e dimë që nuk ka një pamje unike. Pra të ketë ka larmi zërash shtresa të ndryshme të popullsisë dhe ka dy boshte që sipas meje, sipas nesh nuk përputhen me njëra-tjetrën. Njëri për shembull është fakti që ka fjalime shumë të çuditshme, ka fjalor vulgar, banal. Ka parulla të vjetra, tradhtar, ka artikulime nacionaliste, ka artikulime ordinere, të cilat sipas meje bien ndesh me një pjesë të shëndetshme të protestuesve. Në anën tjetër kemi të paktën nga zbardhja e disa fjalimeve që ne kemi parë, kemi parë disa fjalime të strukturuara, të qarta, me problematika reale, me vërejtje sipas nesh dhe sipas meje shumë të drejta”, theksoi ai në Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN.
Ai shtoi se gjatë ditëve të fundit ka zhvilluar biseda me qytetarë që marrin pjesë në protestë për të kuptuar më mirë arsyet e pakënaqësisë së tyre,.
“Unë kam rreth një javë, kemi miqtë tanë, kam një kushëririn tim që thashë e dua fort, e respektoj fort dhe unë kam 10 ditë që rri paradite për të kuptuar më mirë me këto njerëz duke pi kafe dhe duke kuptuar shqetësimet e tyre dhe janë shqetësime reale”, vijoi ai në Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN.
Ai vlerësoi protestën qyettare dhe tregoi se në një prej këtyre ditëve kishte kaluar pranë protestuesve në Bulevard dhe askush nuk e kishte fyer apo ofenduar.
“Në ditën e dytë apo të tretë të protestës më qëlloi që të isha tek kullat binjake dhe për shkak se makina nuk vinte dot më merrte, duhet të shkoja në këmbë deri tek shallvaret dhe ndesha përballë, po themi numër jo të vogël protestuesish. Për hir të së vërtetës nuk më fyeu kush. Nuk më ofendoi kush. Ndonjëri më tha atë shprehjen time të famshme. Pata disa miq të mi. Pashë edhe një kushëririn tim që e dua fort dhe e respektoj fort për të vërtetës. Pra pashë fytyra do të thoja të bukura saqë për një moment thashë a të kthehem unë? Madje kujtimi një miku im futi krahun dhe tha ej dhe ti në protestë. dhe pashë një mjedis burrash, grash, të rinjsh fëmijësh me karroca, nëna, vajza saqë për një mend thashë të kthehem dhe njëherë unë t’i dëgjoj një çik se çfarë po thonë këto”.
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