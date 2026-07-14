Shqipëria po zhvillon sot në Bruksel Konferencën e IX Ndërqeveritare me Bashkimin Europian, në kuadër të procesit të negociatave për anëtarësim. Teksa gjatë një konference e cila është duke u mbajtur tashmë, pritet të zyrtarizohet mbyllja e negociatave për tre kapituj: Kapitulli 25, Kërkimi Shkencor, Kapitulli 26, Arsimi dhe Kultura dhe Kapitulli 31, Marrëdhëniet me Jashtë.
Një ndër pyetjet që i është drejtuar kryeministrit Edi Rama gjatë fjalës së tij nga gazetarët e pranishëm, ka pasur të bëjë me projektin e shumëpërfolur prej kohësh në Zvërnec.
Rama theksoi se gjithçka është duke u bërë sipas rregullave dhe se ai projekt do të bëjë krenarë Shqipërinë dhe Europën.
“Mësova nga vitet e gjata në detyrë, që kur thua Bruksel është një fjalë shumë komplekse, për ne të gjitha zërat në Bruksel janë mjaftë të respektueshëm, por ka një fjalë që e marrim seriozisht që është zëri i Komisionit, i cili është në krye të gjithçkaje, duke qenë i bazuar në fakte, siç them gjithmonë në këtë botë me siteme shumë kaotike informacioni dhe pikpamjeve ku e vërteta gjen gjithmionë shumë më pak hapësirë, komisioni mbetet ai që mban fort objektivitetin sepse punon në fakte.
Dhe jam i sigurt se nëse ju do të kishit interes për faktet, punët e verifikurat do të kuptonit që projekti nuk mund të shihet askund sepse nuk është miratuar.
Gjithçka po bëhet sipas rregullave sipas ditës së parë, dhe kur them këtë është libri i Komisionit të BE, ideja që Shqipëria do të vazjdonte me diçka që nuk do të ishte ne përputhje me librin e plotë të shejtë të standarteve të ateistëve që shqipëri, është pretendim pa bazë.
Në do të bëjmë një projekt që është krenari për Shqipërinë dhe Europën, dhe në proces do të jemi siç kemi qenë deri tani shumë shumë rigoroz, do të kërkojmë vetëm diçka që do ti bëjmë të gjithë krenarë”, tha Rama.
Leave a Reply