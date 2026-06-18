Deputetja e PS-së, Iris Luarasi, e ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, u shpreh se protesta që sot ishte në ditën e 19-të është heterogjene dhe aty protestojnë grupe të ndryshme.
Ajo u shpreh se çështja e Zvërnecit nuk është më kauzë e protestës dhe tani kërkojnë të ikë establishmenti i vjetër.
“Një pjesë e protestuesve, pasi në protestë ka njerëz që përfaqësojnë interesa të ndryshme. Ka njerëz pro Trump, kundër Trump, pro Izrael, kundër Izrael, pro LGBT, kundër LGBT, pro barazisë gjinore, kundër barazisë gjinore e me rradhë.
Secili shkon aty për gjënë e vetë.
Shqiptarët kanë pafund arsye për të protestuar, por për mënyrën se si filloi protesta, për investimin, mendoja se nuk ishte rasti dhe në fakt tani pas kaq ditë protestë, çështja që ka lidhje me investimin nuk është më kauzë e protestës sa ishte në fillim, sepse patjetër atje brenda mund të ketë disa që e kanë.
Një pjesë e protestuesve kanë kaluar te pjesa që duhet të ikë establishmenti i vjetër. Por aty brenda ka njerëz që nuk duan edhe partitë e reja, thonë jemi lëvizje totalisht e re. Ka njerëz që duan të krijojnë një politikë të re.
Meqë kemi edhe zonjën në studion tjetër, do të doja ti bëja një pyetje si e kanë menduar”- tha Iris Luarasi.
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