Dyert e kantierit në Zvërnec janë të hapura, pa roje, pa kontroll, pa tela me gjemba e mbi të gjitha…pa protestues. Një hapësirë që vetëm pak ditë më parë ishte në qendër të tensioneve e përplasjeve për mbrojtjen e biodiversitetet e natyrës, sot është e zbrazët.
Brenda rrethimit nuk ka mjete pune, as lëvizje dhe as aktivitet, pamje krejtësisht ndryshe nga protesta e përplasja që shoqëroi këtë zonë pak ditë më parë.
Ku ndodhen protestuesit që vetëm pak ditë më parë u shfaqën në këtë zonë duke kundërshtuar projektin? E vetmja lëvizje është ajo e disa vizitorëve të rastësishëm, të huaj, që kalojnë në qetësi në këtë hapësirë.
Çështja e Zvërnecit vijon të mbetet pjesë e debateve politike e mediatike. Projekti sipas shefit të qeverisë shqiptare, është një investim strategjik me kapital të huaj nga Katari, ende në fazë studimi, por me sigurinë e plotë që laguna nuk preket.
Sot, ndërsa kamerat rikthehen në Zvërnec, tabloja është e qetë, por pyetja mbetet e hapur: çfarë ndodhi me protestën dhe pse territori ku u ngritën akuza të forta, tani është bosh? Dhe perse zhurma tani është vetëm në Tiranë?
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