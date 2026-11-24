Një komitet i Senatit amerikan ka nisur hetimet për të përcaktuar nëse zëvendëspresidenti JD Vance ka ndikuar në dhënien e një kontrate fitimprurëse për tregtimin e naftës venezueliane kompanisë Vitol.
Sipas Reuters, senatorja demokrate Maggie Hassan dyshon se Vance mund të ketë favorizuar një donator të rëndësishëm politik.
Çështja lidhet me një takim të pretenduar mes Vance dhe tregtarit John Addison, në dhjetor 2025. Të dy e kanë mohuar zhvillimin e takimit.
Senatorja ka kërkuar dorëzimin e dokumenteve dhe komunikimeve përkatëse deri më 14 dhjetor. Vitol siguroi më pas licencë për tregtimin e naftës venezueliane.
Hetimi synon të sqarojë nëse ka pasur ndikim të papërshtatshëm në dhënien e kontratës.
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