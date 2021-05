Për vrasjet e fundit në Elbasan dhe në Vlorë, autoritetet shqiptare janë duke bashkëpunuar edhe me EUROPOL, por edhe me vende të caktuara të Bashkimit Europian. Zv/ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, teksa dha detaje nga hetimet foli për grupe kriminale, të cilat sipas tij janë aktive brenda dhe jashtë vendit.

“Grupet kriminale janë aktive brenda vendit dhe jashtë vendit. Vrasjet konsiderohen si një nga veprat më të rënda, por gërryejnë edhe kapitalin social dhe njerëzor duke krijuar panik. Për fat të keq vënë në dyshim edhe besueshmërinë e institucioneve që janë aty për të garantuar jetën e njerëzve. Mbetet për tu hetuar deri në fund.

Ka një grup hetimor për të dy rastet si në Vlorë dhe në Elbasan që udhëhiqet nga policia dhe ka mbështetjen e policisë dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Ka një bashkëpunim për të dyja rastet me Europol dhe bashkëpunim konkret me vendet e caktuara të BE ku mendohet se ka pika takime për ngjarjet konkrete”, tha Lamallari në një intervistë për News24.

VRASJA E PJERIN XHUVANIT

Vrasjen e Pjerin Xhuvanit, 4 ditë para zgjedhjeve, numri dy i ministrisë së Brendshme e konsideroi si një krim që njollosi procesin zgjedhor.

“Ishte një ngjarje kriminale që për fat të keq njollosi procesin zgjedhore. Ndonëse dita e zgjedhjeve ishte e qetë, ngjarja në Elbasani ishte reminishencë e të shkuarës

Nëse bën një analizë të përgjithshme Elbasani zë 7% të kriminaliteti, që është normal duke marrë parasysh edhe elemente të tjerë si demografia. Për shkak se aty ka edhe një histori të grupeve aktive kriminale në vend është dashur edhe prania e shtuar e policisë, duke marrë shkas edhe nga ngjarja e fundit”, u shpreh Lamallari.