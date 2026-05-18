Zv.ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Driton Sulejmani, njëkohësisht edhe zëdhënës i koalicionit “VLEN”, ka garantuar se studentët shqiptarë do të kenë mundësinë të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Në një lidhje të drejtpërdrejtë në emisionin “3D” me Alban Dudushin, ai tha se qeveria ka marrë përsipër zgjidhjen e problemit pas protestës së parë të studentëve.
“Nuk është çështja e protestave, por qeveria që pas protestës së parë ka marrë përsipër zgjidhjen e problemit me të cilët ballafaqohen studentët shqiptarë në fakultetet juridike. Studentët kanë zhvilluar një takim edhe me Zv. Kryeministrin e Parë, Bekim Sali, si dhe me dy bashkëkryetarët e ‘VLEN’. Në kuadër të kësaj është krijuar një komision nga qeveria me ekspertë që janë duke gjetur një zgjidhje ligjore, që më në fund studentët shqiptarë mund ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe,” deklaroi Sulejmani.
Ai sqaroi se kjo nuk është një problematikë e re, por një situatë e përsëritur ndër vite, që sikurse tha ai “Kjo nuk është një problematikë që ka lindur sot, por të gjithë studentët shqiptarë që kanë kryer këtë fakultet, që nga koha e pavarësimit deri më sot, provimin e jurisprudencës e kanë dhënë në gjuhën maqedonase.”
Zv.ministri akuzoi ish-ministra të BDI-së se po fshihen pas protestave.
“Fatkeqësisht pas kësaj proteste fshihen ish-ministra të BDI-së, sepse nuk janë në gjendje të organizojnë vetë protesta, nuk kanë kredibilitet dhe kanë gjetur një mundësi që të fshihen pas tyre.”
Duke garantuar studentwt shqiptar, ai shtoi se puna e qeverisë nuk kufizohet vetëm te provimi i jurisprudencës, por sikurse shtoi “Ne po punojmë jo vetëm për provimin e jurisprudencës, por jemi duke gjetur edhe zgjidhje të tjera profesionale që gjithashtu jepen vetëm në gjuhën maqedonase.”
