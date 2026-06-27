Një lagje e re me 40 banesa sociale pritet të ndërtohet së shpejti në Librazhd, duke ofruar një zgjidhje të qëndrueshme strehimi për familjet në nevojë dhe qytetarët e pastrehë të kësaj bashkie. Projekti, krahas ndërtimit të banesave, parashikon edhe krijimin e hapësirave publike të gjelbëruara, me synim rritjen e cilësisë së jetës dhe krijimin e një mjedisi sa më të përshtatshëm për komunitetin lokal.
Lajmi u bë i ditur nga zëvendëskryeministrja Albana Koçiu përmes një reagimi në rrjetet e saj sociale, ku sqaroi se ky investim strategjik po realizohet në kuadër të një bashkëpunimi të ngushtë me partnerë nga Katari.
Strehim dhe dinjitet për familjet në nevojë
Ky projekt synon të krijojë një model të ri të zhvillimit social në vend, duke kombinuar mbështetjen e drejtpërdrejtë për shtresat vulnerabël me urbanizimin modern dhe ekologjik të zonës.
“Një lajm i mirë për Librazhdin, ku së shpejti një lagje e re me 40 banesa sociale dhe hapësira publike të gjelbëruara do të kthehet në një adresë të re shprese dhe dinjiteti për familjet në nevojë dhe qytetarët e pastrehë,” u shpreh zëvendëskryeministrja Koçiu.
Sipas saj, ky investim dëshmon se si solidariteti dhe ndihma konkrete mund të përkthehen në mundësi reale për një jetë më të sigurt për ata që kanë më shumë nevojë.
Vizioni “Shqipëria 2030” zhvillim gjithëpërfshirës
Financimi dhe jetësimi i këtij projekti vjen si pjesë e strategjisë afatgjatë të qeverisë shqiptare për përfshirjen sociale dhe forcimin e rrjeteve të sigurisë për qytetarët. Koçiu nënvizoi se bashkëpunimi me shtetin e Katarit tregon rëndësinë e partneriteteve të forta ndërkombëtare në funksion të zhvillimit të brendshëm social.
Në mbyllje të mesazhit të saj, zv.kryeministrja theksoi se projekte të tilla janë shtylla kryesore mbi të cilat po ngrihet vizioni për fundin e kësaj dekade.
“Vijojmë punën, me partneritete të forta dhe me vizionin e qartë për Shqipërinë 2030, një vend më solidar, më gjithëpërfshirës, ku askush nuk mbetet pas.”
Lagja e re në Librazhd pritet të shërbejë si një nga modelet e para të këtij lloji, ku krahas strehimit, vëmendje e veçantë i kushtohet infrastrukturës komunitare dhe mjediseve të përbashkëta rekreative.
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