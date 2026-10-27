Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu ka vlerësuar me përparësi potencialin e lartë turistik dhe ekonomik të zonës së Gjinarit në Elbasan, duke nënvizuar se nisma shtetërore e njohur si Paketa e Maleve përbën një instrument kyç për nxitjen e sipërmarrjes private dhe thithjen e vizitorëve vendas e të huaj.
Sipas numrit dy të qeverisë, zhvillimi i qëndrueshëm i zonës mbështetet si te burimet natyrore, ashtu edhe te iniciativa e vetë komunitetit lokal për të investuar në infrastrukturën e mikpritjes.
“Gjinarin e ka bekuar natyra, por janë njerëzit e tij ata që mund ta kthejnë në një destinacion gjithnjë e më tërheqës, me më shumë biznese, më shumë vizitorë dhe një ofertë turistike më të pasur”, shprehet Koçiu në qëndrimin e saj.
Zëvendëskryeministrja vuri në dukje se ky kuadër mbështetës u ofron një platformë konkrete qytetarëve që kërkojnë të kapitalizojnë pronat e tyre familjare në funksion të ekonomisë rurale. Në këtë perspektivë, shefja e ekzekutivit sqaroi se:
“Paketa e Maleve është një mundësi për çdo shqiptar që sheh te toka e të parëve jo vetëm një trashëgimi, por edhe potencialin për të ndërtuar sipërmarrje të reja, për të krijuar vende pune dhe për t’i dhënë zonës më shumë zhvillim e mirëqenie”.
Lidhur me zbatimin praktik të nismës në terren, Koçiu bëri të ditur se fazat e para të projektit kanë nisur të japin rezultatet e tyre konkrete financiare. Zyrtarja e lartë konfirmoi se “26 përfituesit e Paketës së Maleve janë vetëm hapi i parë drejt një kapitulli të ri për turizmin dhe zhvillimin ekonomik të Gjinarit”, duke paralajmëruar zgjerimin e mëtejshëm të këtij modeli zhvillimi.
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