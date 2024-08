Zv.kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti bëri të ditur se kryeministri i ri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski do të zhvillojë së shpejti një vizitë në Shqipëri.

Në një intervistë për RTSH 24, Mexhiti tha se gjatë vizitës së tij dy ditore në Tiranë u zhvilluan shumë takime në funksion të rritjes së bashkëpunimit më të madh mes dy vendeve. Ai vlerësoi nismën për krijimin e një departamenti të veçantë shqiptarët në rajon nga ministri Igli Hasani, ndërsa vlerësoi marrëdhëniet mes dy vendeve dhe aspiratat e tyre për integrimin në BE.

“Të gjitha takimet janë në funksion të projekteve të përbashkëta dhe rrugëtimit tonë të përbashkët në BE. Së shpejti do të zhvillojë një vizitë edhe me kryeministrin e ri të vendit në Shqipëri për të intensifikuar bashkëpunimin mes dy vendeve. Falënderoj iniciativën e ministrit Hasanit ku formoi një departament të veçantë që do merret me përfaqësimin e shqiptarëve në rajon. Kjo iniciativë na afron edhe më shumë me njëri tjetrin dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Jemi dy shtete fqinje dhe shqiptarët janë një faktor dhe urë lidhëse mes dy vendeve. Dy kryeministrat janë takuar në forumet ndërkombëtare në funksion të rivendosjes dhe intensifikimit të proceseve dhe marrëdhënieve tona që janë të shkëlqyeshme dhe pa çështje të hapura”, tha Mexhiti.

Duke folur për situatën politike në Maqedoninë e Veriut dhe zgjedhjen e qeverisë së re, Mexhiti tha se rotacioni ishte i shëndetshëm, ndërsa shtoi se shqiptarët patën konkurrencë në kampin e tyre, që më herët sipas tij ka pasur “një lloj monopoli politik”.

“Është pozitive. Fushata zgjedhore është përmbyllur. Ka ndodhur ndryshimi, rotacioni i shëndetshëm për proceset demokratike. Për herë të parë shqiptarët nuk janë të përqendruar në një parti apo disa parti të vogla. Kjo do sjellë konkurrencën, në ide, programe, platformë dhe do prodhojë avancim të çështjes shqiptare në Maqedoni. Më herët ka munguar konkurrenca në kampin politik shqiptar. Në kampin politik maqedonas në vazhdimësi, në 4 apo 8 vite ka ndodhur rotacionet politike. Te shqiptarët ka pasur një lloj monopoli politik. Këtë herë ka ndodhur ndryshimi që është dinamizmi i skenës politike. Nga kjo konkurrencë idesh, shqiptarët do jenë fituesit më të mëdhenj”, tha ai.

Lidhur me ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut dhe rolit të shqiptarëve, Mexhiti tha se është i gatshëm që të diskutojë lidhur me të në funksion të integrimit të vendit dhe decentralizmit që do u japë më shumë të drejta kushtetuese shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.

“Në të gjitha fushat në luftën kundër korrupsionit dhe zhvillimin ekonomik dhe decentralizmi ku shqiptarët t’i realizojnë më lehtë të drejtat e tyre dhe shtylla kryesore e marrëveshjes së Ohrit etj. janë gjëra që duhet të punohen. Të shkohet në fazë të re të decentralizmit në interes më të madh të shqiptarëve. Ndryshimet kushtetuese qeveritë e tjera nuk kanë pasur forcën polikë dhe sigurinë dhe nuk kanë ecur para me integrimin dhe pse kanë qenë pro tyre. Jemi gati që nesër po të na thërrasin për të bërë ndryshimet kushtetuese dhe jemi në komunikim me partnerët tanë në qeveri. Ka shenja pozitive që japin për optimizmin për një qeveri që do jetë gjithëpërfshirëse në interes të shqiptarëve dhe maqedonasve”, u shpreh zv.kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Mexhiti.

Gjatë qëndrimit në Tiranë zv.kryeministri i parë Izet Mexhiti u takua me kryeministrin Edi Rama, Presidentin Bajram Begaj, ndërsa me ftesë të Ministrit për Evropë dhe Punë të Jashtme Igli Hasani mori pjesë në Konferenën Ndërkombëtare të Ambasadorëve.