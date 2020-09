Fillimisht ka treguar se kishte preferuar qe te shkonte ne emision vetëm pa shofer, edhe sigurim.

“Erdha vet, sepse edhe shoferët, sigurimi… kanë nevojë për pushim dhe kanë familje. Nuk e kam në qef të rrethohem nga shumë njerëz, edhe pse me thonë se duhet të kem kujdes, edhe pse nuk i dëgjoj shumë ata të mbrojtjes së afërt. Nuk i kam borxh askujt, në politikë kam hyrë me qëllime fisnike dhe të dal nga politika ashtu”, ka thënë Selmanaj.

Gjatë intervistës ai ka treguar se ushqimi i preferuar i Hotit kur e merr nga shtëpia, janë sendviçët.

“Na e kemi nje kryeministër i cili bukën e merr me vete nga shtëpia. Kryesisht merr sandviqa me bukë të zezë dhe e han në zyre. Bile nganjëherë më thotë zëvendës a po do ti?”, ka thënë Selmanaj.