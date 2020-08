Lezan Doda, babai i vajzës e cila u gjet e vdekur në Velipojë pasditen e së enjtes, bën një mesazh prekës për humbjen e së bijës.

Teksa ka ndarë një shirit zie në rrjetet sociale, babai i adoleshentes së ndjerë shkruan, “U prefsh në paqe zemra e babit. Zoti të mori shpejt fizikisht por jo shpirtërisht. Qofsh e xhenetit”.

E reja u gjet e vdekur në det, ku sipas dëshmisë së të riut që ndodhej me të, Indrit Bajraktarit, Enisa kishte rënë nga motori i ujit.

Por ndaj 25-vjeçarit i cili prej pak kohësh është kthyer nga Anglia, janë ngritur tre akuza, “Shkaktimi i vetëvrasjes”, “Moskallëzimi i krimit” dhe “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, pas arrestimit të tij.

Kjo pasi dyshohet se i riu ka parë vajzën teksa ka rënë nga mjeti dhe nuk i ka ardhur në ndihmë, duke bërë që adoleshentja të mbytet.

Të zotët e motorit të ujit, nisën të shqetësohen teksa nuk po i shihnin të rinjtë të ktheheshin në breg. Teksa dolën të kërkonin, ata pikasën Bajraktarin duke dalë në breg me not, ndërsa mejtin e kishte braktisur në det.

Kur e pyetën për të renë, ai tha se kishte dalë në breg dhe ishte larguar me xhaxhanë e saj.

Por familjarët e mohuan diçka të tillë, duke bërë që policia të arrestojë të riun.

Ishte një peshkatar ai që pikasi trupin e pajetë të vajzës, rreth 800 metra nga bregu, në zonën e Vilunit.

E ndjera ishte me origjinë nga Burreli dhe banuese në Bathore, Tiranë dhe prej disa ditësh ndodhej me pushime me familjen në Velipojë, ndërkohë që me të riun nga Postriba kishin njohje familjare.