Më 2 nëntor 2020 terroristi Kujtim F. vrau në Vjenë disa persona. Mes të vrarëve ishte edhe Nexhip V. Kujtim F. ishte me origjinë nga fshati Çellopek i Tetovës. Nexhip V. rridhte nga Veleshta e Strugës. Kujtim F. ishte betuar se do t’i shërbejë bandës terroriste “ISIS”. Nexhip V. kishte dhënë betimin se si ushtar i Austrisë do ta mbrojë vendin me armë. Ai ëndërronte të shërbente në Kosovë në kontingjentin austriak të KFOR-it. Gjyshi i terroristit të vrarë Kujtim F. është i tronditur dhe thotë: “Zoti na ka dënuar rëndë”. Një rrëfim i revistës gjermane “DER SPIEGEL”.

Nga Enver Robelli

Me 1 nëntor të krishterët kujtojnë të vdekurit. Mbrëmjen e 2 nëntorit 2020 shtetasi austriak Kujtim F., familja e të cilit rrjedh nga fshati Çellopek i Tetovës, rroki armën, një pushkë automatike Zastava, prodhim serb. Njeriun e parë që e vrau Kujtim F. ishte Nexhip V., edhe ky me origjinë nga Maqedonia veriore, shqiptar, familja e të cilit ende ka një shtëpi në Veleshtë. Shqiptari i radikalizuar që besonte se të vrasësh tjetrin në emër të Kuranit dhe bandës terroriste “Shtetit Islamik” e fiton parajsën vrau shqiptarin, i cili është i integruar mirë në Austri dhe shërbente në ushtrinë austriake. Në numrin e fundit revista gjermane “DER SPIEGEL” sjell një reportazh të gjatë mbi këtë tmerr. Në vijim disa detaje nga ky tekst.

Fshati Çellopek ka mbi 5000 banorë, të cilët jetojnë rrëzë Malit të Thatë. Toka është pjellore. Mbi një kodrinë, pas një muri të lartë, gjenden dy shtëpi të familjes së Kujtim F. Në këtë fshat Kujtim F. i kalonte rregullisht pushimet. Në pushimet e fundit të dhjetorit 2019 ai la përshtypjen e një njeriu të zymtë dhe të mbyllur. Pas një përpjekjeje për të shkuar në Siri për t’iu bashkuar bandës terroriste “Shteti Islamik”, Kujtim F. vuajti një dënim me burg në Austri. Dënimi nga 22 muaj iu shkurtua për një të tretën e kohës.

Pas daljes nga burgu Kujtim F. refuzonte të mbante kontakt me të afërmit. Gjyshi i tij Sefer F. është 80-vjeçar, një burrë i respektuar nga një familje e respektuar në Çellopek. Të premten ai lutet në njërën prej tri xhamive të fshatit. Interpretimin radikal të Kuranit Seferi e hedh poshtë, siç bëjnë shumica e myslimanëve të rritur në Jugosllavi. Nipi i tij dinte pak për interpretimin e moderuar të islamit të versionit ballkanik. Kujtim F. u lind në Vjenë në vitin 2000. Prindërit e Kujtim F. kishin shkuar në Vjenë ku tashmë prej vitesh punonte Sefer F. Kujtim F. ishte fëmijë joproblematik, zemrën ia kishte falur futbollit. Me kalimin e kohës ai u radikalizua dhe para krimit të tij, nëna e tij pyeti veten: “Ku gabova? Nuk e kam edukuar kështu”. Gjyshi i tij, Sefer F., i cili jeton në Maqedoninë e Veriut, thotë se Kujtim F. e ka njollosur nderin e familjes: “Nipi im na ka turpëruar, ka qenë mosmirënjohës ndaj Austrisë, e cila na ka pranuar dhe edhe sot ma paguan pensionin”. Pastaj ai shton: “Zoti na ka dënuar rëndë”. Kujtim F. ishte radikalizuar në disa xhami në Vjenë. Ai ëndërronte një jetë më të mirë, donte të kishte një banesë të veten. Dhe besonte se këtë do ta siguronte si ithtar i “Shtetit Islamik”. Kur doli nga burgu tha se ishte penduar dhe ia la fajin shoqërisë së keqe. Banesën nuk ia pagoi “Shteti Islamik”, por shteti austriak – 917 euro në muaj për qira dhe ndihmë sociale.

Kufoma e Nexhip V., e vendosur në një arkivol të bardhë, u varros në varrezat myslimane të Veleshtës në Maqedoninë e Veriut. Veleshta gjendet 137 kilometra larg Çellopekut, vendlindjes së prindërve të terroristit Kujtim F. Nexhip V., viktima e Kujtim F., ishte për vizitë në Maqedoninë e Veriut në qershor. Gjyshi i Nexhip V. braktisi fshatin për të kërkuar fatin në Austri. Ai thotë se frika e ka çuar në mërgim: “E dija se po vdiq Tito, Jugosllavia do të shkatërrohet dhe shqiptarët etnikë siç jam unë do të marrin një plumb në ballë”. Gjyshi i Nexhip V. punoi në ndërtimtari në Korneuburg afër Vjenës. Çdo vit familja vizitonte Veleshtën. “Nexhipi e donte familjen, donte të dinte gjithçka për secilin, shoqërohej me kushërinjtë dhe shijonte ditën në Liqenin e Ohrit”, tregon axha i tij, i cili afër liqenit ka një hotel.

Ndërsa Kujtim F. në Vjenë bëhej gati të jepte betimin për bandën terroriste “Shteti Islamik”, 20 kilometra më larg, në veri të kryeqytetit austriak, Nexhip V. jepte betimin për t’i shërbyer Austrisë. Më 23 prill 2020 ai në kazermën e ushtrisë austriake në Korneuburg solemnisht deklaroi: “Betohem se do të mbroj atdheun tim, Republikën e Austrisë, dhe do të kujdesem për popullin dhe do ta mbroj me armë”. Arma ishte një pushkë automatike Steyr StG 77. Nexhip V. ëndërronte të shërbente në kontingjentin austriak të KFOR-it në Kosovë. Gjuhën amtare shqipe e shihte si përparësi. “I qetë, joarrogant, tamam djalë për qejfi” – kështu e përshkruan Nexhipin trajneri i tij i parë i futbollit. “Shqiptari im i preferuar”, thotë drejtoresha e Shkollës Politeknike.