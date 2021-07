Nga Myslim Murrizi

Takoj sa me pak qe ti njohesh sa me mire, ose mos i tako fare qe ti njohesh ne menyre te shkelqyer.

Tako me shume qytetare dhe do te bindesh qe ato qe Ju takoni per hater te misionit dhe funksionit Tuaj, nuk jane zyrtare por zagare.

Ata jane pjese e se njenjtes tufe hajdutesh, komunistesh,neokomunistesh, mashtruesish ordinere, servile te peshtire, vemje, skuthe, hipokrite, te pa vlere, pa burrni, pa dinjitet, pa moral, pa kellqe, te piste, te pa bese, te ndyre dhe pervers, qe ndryshe ju thone e ndryshe mendojne e veprojne.

Kur ju takojne Ju, zgerdhihen qe te duken sikur qeshin, mbajne shenime qe te duken sikur ju degjojne, pranojne çdo gje qe te duken si pro perendimore, ju thone po po per çdo gje qe te duken si xhentile, tregojne, raportojne, spiunojne dhe shpifin çdo gje per kundershtaret apo rivalet brenda partise apo jashte saj duke menduar qe po ju sherbejne ose fitojne besimin Tuaj, rrespektin apo mbeshtetjen Tuaj.

Pra me pak fjale keta jane plehra, llumi dhe funderrina te shoqerise Shqiptare 30 vite postkomunizen qe jo bare, por hane M…. e njeri tjeteit, lepijne peshtymat e njeri tjetrit, falin te sharat dhe degjenerimet me rop shpije e liber shpije qe i bejne njeri tjetrit per te mashtruar Shqiptaret sikur luftojne njeri tjetrin

Por e verteta eshte qe : keta jane bashkë me njeri tjetrin prej 30 vitesh, vjedhin bashke,

punojne se bashku, jetojne komshinj me njeri tjetrin, hane pine gezojne qeshin me njeri tjetrin dhe bashkarisht tallen me Shqiptaret e “ mashtrojne” nderkombetaret prej 30 vitesh sikur jane ne “ lufte” me njeri tjetrin

E nderuar Zj Kim!

Po si mund te shkeputen nga e kaluara komuniste, ish komunistet? Po bijte e tyre biologjik shpirteror dhe ideollogjik?? Po ish spiunet e sigurimit te shtetit??

Prej 30 vitesh ne krye te ketij vendi, kane qene vetem kjo kategori e ndyre e kesaj shoqerie Ne 30 vite Shqiperia ka patur 7 president( me gjith Meten), 9 kryeministra, 8 kryetare kuvendi, dhe afro 110 ministra

Pothuajse qe te gjithe kane qene ose ish komunist, o bijt dhe bijat e tyre,o spiune te sigurimit

E si u shkeputkan nga e kaluara komuniste me nje takim 1 oresh Tuajin me Lulin dhe me nje deklarate publike para mediave nga ana Juaj????????

Bile keta jane kaq te peshtire, kaq te ndyre dhe kaq palaço ordinere, saqe diten takojne me Ju dhe pranojne çdo gje, naten mblidhen se bashku dhe mendojne si do tja bejne hallit qe kane me Ju

Keshtu qe jo vetem Luli por edhe Rama, Meta e te tjere qe Ju takoni , jane te njenjte, ndaj mos harxhoni kohe ti takoni te gjithe, takoni vetem njerin ke te keni per kollaj dhe zere se keni takuar gjithe “ tufen”

Me deklaraten Tuaj sot, keni bere qe deri ne shtator Basha do kendoj kengen e kengetares Artjola Toska

“ Mire me vjerren, mire me burrin, lafi i mire, zbut dhe gurin” Ndaj po nuk filloi tu hetoj pasurine marramendese qe kane vjedhur nga parat e taksave te Shqiptareve, drejtesia e re nen mbikqyrjen e SHBA dhe BE, keta do hane jo bare, por M….. me garuzhde e kazan dhe do tu vij aq ere e qelbur sa as Ju nuk do ti takoni dot pa kundragaz, e as Shqiptaret nuk do rezistojne dot më nga ky lloj qelbesirlliku e do largohen nga ky vend.