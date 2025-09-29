Analisti politik Preç Zogaj e ka komentuar vendimin e ish-Kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, për të ankimuar shkarkimin e tij në Gjykatën Kushtetuese si një sinjal të qartë të thyerjes politike dhe fillimit të betejës së tij personale me drejtësinë.
Në një intervistë për rubrikën “Tema e Ditës” në RTSH 1 HD, në moderimin e Arbër Hitaj, analisti Zogaj theksoi se veprimi i Veliajt tregon se maskat kanë rënë dhe të gjitha palët tani janë pozicionuar si kundërshtare.
Sipas Zogajt, ankimimi në Kushtetuese sinjalizon fundin e një periudhe të mbështetjes së supozuar mes Veliajt dhe Kryeministrit Edi Rama.
“Koha kur Veliaj mendonte apo ka bërë sikur mendonte se ka mbështetjen e kryeministrit në këtë kalvarin e ri që ka me drejtësinë, ka mbaruar,” theksoi analisti.
Zogaj e cilëson veprimin si një pozicionim të Veliajt kundër Ramës, kundër qeverisë së tij, dhe kundër Këshillit Bashkiak, duke qëndruar “në anën tjetër të litarit“.
Kjo, sipas tij, është shprehje e mosdakordësisë së ish-kryebashkiakut me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe me qëndrimin e mazhorancës socialiste.
Sfida reale, rilindje apo ‘vdekje politike’
Analisti thekson se beteja ligjore e Veliajt është shumë më e madhe se ajo politike. Ai ndodhet nën akuzë për 13 akuza të rënda dhe fati i tij politik varet drejtpërdrejt nga vendimi i gjykatës.
“Sfida reale e Veliajt është sfida me akuzën dhe në këtë betejë ai rilind ose ‘vdes’ politikisht,” theksoi Zogaj.
Ai pranon se Veliaj ka rënë nga një post shumë i lartë dhe se tani i gjithë publiku do të presë vendimin. Nëse akuzat bien në gjykatë, sipas Zogajt, Veliaj ka mundësi për të rilindur politikisht.
Ai shton se për vetë Veliaj “kjo është një rrëzim sepse ai ka rënë nga një post shumë i lartë si Bashkia e Tiranës”, duke theksuar se “ai do të përballet në gjykatë me 13 akuza që janë shumë. I gjithë publiku do presë vendimin e gjykatës dhe nëse këto akuza do të bien, sigurisht që ai ka mundësi për të rilindur politikisht.”
Ndërkohë, Zogaj e vlerësoi si legjitim shqetësimin e Qeverisë për zvarritjen e fatit të kryeqytetit, duke theksuar se Bashkia e Tiranës nuk mund të drejtohet në mënyrë të përkohshme si bashkitë më të vogla.
Beteja e opozitës për Tiranën.
“Nga kjo pikëpamje, unë them që ky shqetësim është legjitim. Sepse gjyqet tek ne fillojnë dhe nuk mbarojnë kurrë. Bashkia e Tiranës nuk mund të krahasohet me bashkitë më të vogla që herë herë drejtohet dhe nga nënkryetar apo kryetar të emëruar.”
Në lidhje me zgjedhjet e pjesshme vendore që priten, Zogaj shtroi pikëpyetje rreth vështirësisë së opozitës për të gjetur një kandidat të përshtatshëm për kryeqytetin.
Ai tha se opozita ka eksperimentuar si me figura politike ashtu edhe me ato të shoqërisë civile, por beteja për Tiranën tashmë është bërë “beteja për rilindjen ose jo të opozitës si alternativë reale për pushtetin.”
