Analisti i njohur Preç Zogaj, i ftuar në emisionin “Trialog” në RTSH, të moderuar nga Alba Alishani, paralajmëroi se klasa politike shqiptare, pavarësisht ngjyrave partiake, duket se ka gjetur një emërues të përbashkët – strategjinë e vonesës së drejtësisë përmes kohës.
Sipas Zogajt, ajo që po shohim nuk janë thjesht manovra sporadike të avokatëve mbrojtës, por një përpjekje e organizuar dhe gjithëpërfshirëse e elitës politike. Sipas tij, qëllimi është i qartë: të fitohet kohë për ta lodhur dhe zhvlerësuar procesin hetimor.
“Ka zvarritje në Gjykatën Kushtetuese, në GJKKO, në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Kjo bëhet që të zhvlerësohen hetimet,” u shpreh Zogaj.
Analisti theksoi se pavarësisht retorikës publike ku palët sulmojnë njëra-tjetrën, kur vjen puna te përballja me drejtësinë, të gjithë bashkohen te teknika e shtyrjes së seancave. Qëllimi final, sipas tij, është “dekurajimi i drejtësisë” dhe krijimi i perceptimit në publik se reforma ka dështuar.
“Drejtësisë po tentohet t’i priten tubat, nuk po e lenë të rrjedhë“, tha ai.
Një nga argumentet që Zogaj solli në studio ishte ai i logjikës së pafajësisë. Ai ngriti pyetjen retorike: Nëse këta zyrtarë dhe ish-zyrtarë janë vërtet të pafajshëm siç pretendojnë në media, pse kanë frikë nga përfundimi i gjyqit?
“Nëse ka vetëdije nga personat në hetim se janë të pafajshëm, ata duhej të ishin të parët që të kërkonin finalizimin në gjykatë,” argumentoi Zogaj.
Sipas tij, fakti që lajmi më i zakonshëm i kronikës së zezë është “u shty seanca” dhe jo “u dha vendimi”, tregon se strategjia e mbrojtjes nuk bazohet te provat shfajësuese, por te procedurat bllokuese.
Leave a Reply