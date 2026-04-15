Në emisionin “Trialog” në RTSH, të moderuar nga Alba Alishani, analisti Preç Zogaj komentoi fushatën politike në Hungari, duke vlerësuar strategjinë e politikanit Péter Magyar.
Sipas Zogajt, Magyar ka qenë “shumë i zgjuar” në mënyrën si është përfshirë në temat kryesore të debatit politik, duke treguar kujdes edhe në çështje të ndjeshme si emigracioni, një nga temat kryesore të kryeministrit Viktor Orbán.
Ai theksoi se mesazhi i Magyar u përqendrua te antikorrupsioni, ekonomia dhe orientimi evropian, duke propozuar një Hungari më të fortë brenda Bashkimit Evropian.
“Kush e ka ndjekur fushatën mund të kuptoj se Magyar ka qenë shumë i zgjuar. Ai u përfshi në temat e batakut madje ai u treguar i kujdesshëm edhe për trajtimin e temave që Orban i ka pasur “kalin e betejës” siç është emigracioni. Ai qartazi i propozoi popullit një Hungari në BE, besnike e BE-së. Temat e tij ishin antikorrupsioni, ekonomia dhe Evropa. Opozita hungareze ishte e madhe por e pashprehur, edhe në Shqipëri. Talenti i tij ishte që ta bashkonte këtë opozitë dhe në politikë fiton lideri”, u shpreh Zogaj.
