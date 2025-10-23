Analisti Preç Zogaj, duke komentuar gjetjet kryesore të raportit të OSBE/ODIHR-it për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit, u shpreh në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV se, përveç fakteve që tregojnë se zgjedhjet nuk ishin të barabarta, vëzhguesit nuk sollën të dhënat e tyre për shitblerjen e votave dhe incidentet zgjedhore, duke e lënë fajin jetim për këto dy aspekte të rëndësishme të zgjedhjeve.
“Janë realiste të gjitha dhe është pjesa më e fortë e raportit se ka mori faktesh konkrekte që në lidhje thonë se zgjedhjet ishin të pabarabarta. Problemi më i madh i zgjedhjeve në Shqipëri, edhe brenda partive, është pabarazia. Barazia është element shumë i rëndësishëm. Këtu janë renditur aktivitete të PS që nuk lejohen, një akuzë për shkelje të barazisë në zgjedhje.
Shitblerja e votave, OSBE/ODIHR, ia delegon akuzave që kanë bërë palët, nuk referon ndonjë gjë të vetën. Po kështu edhe të pjesa tjetër, incidentet zgjedhore, që i referohen pretendimeve të palëve. Në këtë rast të dyja palët e gjejnë veten në rregull se faji mbetet jetim”-tha Zogaj.
