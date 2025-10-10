Analisti Preç Zogaj, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, duke komentuar kandidatin Florian Binaj, u shpreh se ai është kandidat i PD-së dhe jo i pavarur. Zogaj tha se me këtë kandidaturë, PD dhe partitë aleate të opozitës treguan se janë në krizë personalitetesh, ndryshe nga e kaluara kur garonte me kandidatë politikë.
“Përkufizimi i kandidatit të pavarur nuk është kjo e Binajt, sepse e përgatit elektoratin se ky po afrohet. Kemi raste kur kanë fituar të pavarurit në disa bashki. Kemi një skemë se asnjë parti nuk do të ekspozohet vetë me një emër politikani.
Nëse partitë nuk kanë kandidatë të denjë për të përballuar garën në bashkinë më të madhe se është Shqipëri, kjo dëshmon se është krizë për personalitete, për burime njerëzore.
Është një skemë që duhet t’i bashkojë se ka bashkuar disa fragmente të opozitës dhe kanë gjetur këtë kandidat. Binaj është kandidat politik se është shpallur nga kryetari i PD-së. Nuk mund të propozohet kandidati i Tiranë kështu, por për një bashki të vogël. Duhet përgatitur gjatë. PD ka garuar me kandidatë politikë, konsensualë.
Kemi një shprehje popullore që “nëse del djalë e ndajmë suksesin nëse del vajzë s’kemi humbur”- tha Zogaj.
Leave a Reply