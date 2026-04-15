Inspektoriati i Përgjitshëm i drejtuar nga Dashnor Sula ka urdhëruar ngritjen e një grupi pune në lidhje me ngjarjen e djeshme, ku një pallat 12-katësh pranë QSUT-së u shkrumbua në flakë.
“Marrë shkak nga aksidenti i ndodhur ditën e djeshme, me pasojë zjarr, urdhërohet kryerja e inspektimit të menjëhershëm pranë subjekteve private në pallatin “Arlis”, me qëllim verifikimin e shkaqeve të aksidentit. Inspektimi do të kryhet nga trupat inspektuese të: Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial; dhe Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit”, thuhet në njoftim.
