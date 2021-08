“Shiheni; ky zjarr ne Asim Zenel është i vene me dore! Nuk ve dielli zjarr! Është një krim i rënde, i ndëshkueshëm! Te gjitha zjarret ne vend janë vene nga njeriu qe here është bari, here është bujk, por ne me te shumtën është kriminel, i qëllimtë deri ne vrasje! Ai qe ka vene zjarrin ne Asim Zenel është vrasës pas ngjarjes tragjike!

Policia njoftoi pak me pare për arrestimin e tre zjarrevenesve te qëllimtë ne jug te vendit. ILIR SKRAPALLIU-njeri prej zjarrvënësve dhe cilido duhet te paguajë shtrenjte shkrepësen e blere me te lire qe ndezën! Në këto ore kam një lutje”mos e ndiz atë shkrepëse,nuk është loje, e thjeshtë ta ndezësh por zjarrin se kontrollon dot me fryme siç fijen e shkrepëses!

Ndërkohë,pafund mirënjohës per zjarrfikës, rojtare te pyjeve, ushtare e oficere te forcave te armatosura, pilote, punonjës te emergjencave civile, police, vullnetare! Pune pa çmim!”, shkruan Braçe. Shqiptarja.com