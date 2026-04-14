Zjarri që përfshiu një pallat të tërë pranë spitalit “Nënë Tereza” në Tiranë, dyshohet se nisi nga një market që ndodhej në katin e parë.Flakët më pas u ngjitën në godinë përmes fasadës së jashtme, duke arritur deri në katin e 12-të.
Deri më tani raportohen 7 persona të raportuar, mes tyre zjarrfikës dhe policë, ndërsa nuk ka ende një bilanc të dëmeve, të cilat duken kolosale.
Korrespondenti i Top Channel, Bledar Korreshi që ndodhej në vendngjarje që prej momentit të parë, raporton se pallati ishte pa shkallë emergjence.
U deshën shkallët e zjarrfikëses për të evakuuar banorët. Po ashtu, godina ishte pa hidrantë të jashtme.
